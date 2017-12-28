Мэрия Екатеринбурга не нашла инвесторов для строительства второй ветки метро

Администрация Екатеринбурга не может найти инвесторов для строительства второй ветки метрополитена, поскольку нет гарантий возврата вложенных средств, заявил сити-менеджер Александр Якоб на итоговой пресс-конференции. По его словам, городские власти не исключают переговоры о государственно-частном партнёрстве в этом вопросе.

«Желающих инвестировать в метро нет. Потому что инвестиции предполагают возврат финансов, а коммерческая деятельность метрополитена пока этого не предполагает. У бюджета тоже нет возможности инвестировать, это десятки миллиардов рублей. Если инвестор найдёт решение, как вернуть деньги, город и правительство области готовы пойти на государственно-частное партнёрство. К нам поступали иностранные предложения, но всё упирается в возврат средств», — цитирует сити-менеджера ИА «Новый день».

Ранее при обсуждении городского бюджета на 2018 год екатеринбургские депутаты просили мэрию включить в финансовый документ строку расходов на строительство второй ветки метро, однако поправки так и не были внесены. Якоб сообщал, что решение по метро будет принято в лучшем случае после завершения проектировки района «Экспо-сити» на ВИЗе, а реализация проекта, в свою очередь, возможна в том случае, если Екатеринбург получит право на проведение международной выставки ЭКСПО-2025. Напомним, решение МВБ будет принято в ноябре 2018 года.