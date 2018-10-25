Мэрия Екатеринбурга купит у «Уралвагонзавода» четыре низкопольных трамвая

Администрация Екатеринбурга купит у УВЗ четыре трамвайных вагона за 76,9 млн рублей, пишет Znak.com. Документы уже размещены на официальном портале госзакупок.

Судя по техническому заданию, под параметры необходимых мэрии вагонов подходит модель 71-425 «Уралтрансмаша», входящего в корпорацию «Уралвагонзавод», которая была презентована на «Иннопроме». Вагон должен быть с низким уровнем пола в средней части салона, его доля должна составлять не менее 39% общей площади салона и при этом «образовывать сплошную поверхность без ступенек, на которую можно подняться через одну служебную дверь, сделав при этом всего один шаг с опорной поверхности».

Ранее, в августе, инновационный трамвай «Уралванзавода» начали тестировать в Екатеринбурге. Разработанная на основе чешского трамвая модель была представлена губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и председателю Заксобрания региона Людмиле Бабушкиной в Нижнем Тагиле, сообщили в департаменте информполитики главы Среднего Урала. При разработке трамвая были использованы наработки из другой инновационной модели УВЗ — трамвая R1, который так и не был запущен в серийное производство.