Мэр Владислав Пинаев примет участие в общественных слушаниях по строительству моста через Тагильский пруд

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев примет участие в общественных слушаниях, посвящённых строительству моста через Тагильский пруд, которые пройдут завтра, 18 июня, в здании Общественно-политического центра (пр. Ленина, 31). Об этом сам мэр рассказал журналисту АН «Между строк» во время сегодняшнего пресс-тура по городу. По словам мэра, обсуждаемый проект очень серьёзный и здесь важно учесть мнение каждого жителя Нижнего Тагила. Слушания, напомним, состоятся с 10:00 до 12:00. Принять участие в них может любой желающий. Для регистрации необходимо взять с собой паспорт.

Ранее депутаты свердловского Заксобрания одобрили предложенную правительством области корректировку бюджета на 2019 год, которая предусматривает выделение 500 млн рублей на начало строительства моста через Тагильский пруд.

«Нашему городу одобрили выделение средств на возведение моста через Тагильский пруд также на 2020–2021 годы, — отмечал замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. — В следующем году на стройку пойдут 900 млн рублей, затем — 1,2 млрд рублей. Общая сумма на три года составит 2,6 млрд рублей. Подтверждение финансирования означает, что теперь мы можем начать готовить конкурс на заключение долгосрочного контракта по строительству моста».

Мост через Тагильский пруд планируют построить к 31 июля 2022 года. Проект прошёл государственную экспертизу. Мост должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Закладка первого камня в основание моста через Тагильский пруд состоится в День города (11 августа). 1,3 млрд рублей на строительство мостового перехода направит ЕВРАЗ.