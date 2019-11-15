Мэр Владислав Пинаев отправит подчинённых в Череповец перед спасением системы водоснабжения Нижнего Тагила

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил своим подчинённым съездить в Череповец перед созданием проектно-сметной документации на строительство установок для очистки воды на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах на 60 тыс. и 70 тыс. кубометров воды. Проект необходим, чтобы заявиться в программу «Чистая вода» для получения федерального финансирования на спасение системы водоснабжения города. При этом технология окончательно ещё не выбрана. С ней определятся только в 2020 году.

«Мы бюджет сейчас примем, деньги на проект у нас появятся, и в январе вместе с Минприроды соберём группу экспертов. Есть несколько предложений по технологиям, которые можно использовать. Проведём комиссионный отбор. Каждый будет защищать своё предложение, экономическую позицию, рассказывать о сильных и слабых сторонах той или иной технологии. Как вариант можно изучить и способ водоподготовки в Череповце. Я бы взял туда кого-нибудь из министерства и “Водоканала”», — сказал Владислав Пинаев сегодня, 15 ноября, на аппаратном совещании в мэрии.

Глава города отметил, что об очистных сооружениях и водоподготовке в Череповце он узнал из обращения тагильского экологического общественника Андрея Волегова-Кузнецова. Именно он передал мэру список предложений по спасению Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Жителям Череповца в своё время тоже пришлось столкнуться с проблемой сине-зелёных водорослей в водоёмах.

«Молодец, вот это действительно работа общественника, — сказал Пинаев. — Конкретные предложения. Он нашёл в Череповце недавно построенные очистные сооружения, по воде. Связался с коллегами, и они ему всё объяснили. У них там примерно такая же ситуация, как и у нас. Население Череповца — 300 с небольшим тысяч человек. Тариф на два рубля меньше. Изучите всё это хозяйство. И после этого я предлагаю сгонять в Череповец некой делегацией, посмотреть на те технологии, которые используются там, обменяться с коллегами мнениями».

Напомним, в последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака гибнет рыба. Сейчас в городе реализуются мероприятия, которые были внесены в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Он рассчитан до 2024 года. В ближайшее время вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько проведёт совещание с общественниками по реабилитации Черноисточинского пруда.