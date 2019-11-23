Мэр Тулуна Юрий Карих попал в ДТП, его жена погибла

Глава Тулуна Иркутской области Юрий Карих 23 ноября попал в ДТП. 52-летнего чиновника госпитализировали с ушибом грудной клетки, его супруга Лариса погибла на месте.

«Он сначала отказался от госпитализации, насколько известно, у него ушиб грудной клетки. Но дети настояли на госпитализации, его должны доставить в Черемховскую городскую больницу. Он не в тяжёлом состоянии», — рассказал источник ТАСС.

Как пишет Mash, автомобиль Кариха врезался в КамАЗ на трассе в Черемховском районе. Большегруз стоял на обочине с выключенными габаритами. По предварительной версии, мужчина не разглядел грузовик в темноте. Основной удар пришёлся на сторону, где сидела его жена.

По данным источника издания, позже состояние чиновника ухудшилось, его повторно госпитализировали с подозрением на инфаркт.

52-летний Юрий Карих руководит Тулуном, где минувшим летом дважды происходили крупные наводнения. 8 сентября 2019 года он был избран на новый срок.