Мэр Тавды ушёл в отставку

Депутаты городской думы Тавды приняли отставку мэра города Виктора Лачимова, информацию подтвердил первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Вадим Дубичев, присутствующий на заседании, пишет ЕАН.

«Ушёл по состоянию здоровья, награждён почётным знаком "За заслуги перед Свердловской областью" второй степени. Отставка принята, объявлен конкурс», — рассказал чиновник.

В то же время оппоненты Лачимова уверяют, что его отставки в связи с утратой доверия требовала прокуратура. Отмечается, что юридически эта норма на уровне муниципалитетов не применяется, однако неофициально всё же используется.

По версии надзорного ведомства, ещё в 1999 году было зарегистрировано ООО «Тавда Алко», учредителями стал сам Лачимов и его близкие родственники. В 2010 году, после назначения Лачимова главой городского округа, руководство компанией было передано в доверительное управление другому человеку. При этом мэр якобы продолжал участие в «Тавде-Алко» и получал с компании доходы, которые не указывал в декларации. Кроме того, в 2019 году чиновник мог инициировать принятие мер по выделению ООО «Тавда-Алко», основным видом деятельности которого является розничная торговля алкогольными напитками, льготного кредита в размере 3 млн рублей на развитие предпринимательской деятельности.