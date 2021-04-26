Прокуратура потребовала увольнения мэра Тавды

Прокуратурой Свердловской области в адрес губернатора Евгения Куйвашева направлено представление с требованием уволить мэра Тавды Виктора Лачимова в связи с утратой доверия, со ссылкой на информированный источник пишет ЕАН.

По словам собеседника издания, в отношении чиновника была проведена проверка, в ходе которой было выявлено, что в 1999 году мэром совместно с близкими родственниками было зарегистрировано ООО «Тавда Алко». В 2010 году, после назначения Лачимова главой городского округа, руководство компанией было передано в доверительное управление другому человеку.

Источник отмечает, что на самом деле Лачимов продолжал участие в ООО «Тавда-Алко» и получал с компании доходы, которые не указывал в декларации, а в 2019 году инициировал принятие мер по выделению компании льготного кредита в размере 3 млн рублей на развитие предпринимательской деятельности.﻿﻿﻿﻿﻿﻿

При проверке также выяснилось, что сын Лачимова оформил банковские карты, на которые поступило более 10 млн рублей от ООО «Тавда-Алко» по договору беспроцентного займа. Карты фактически использовались Виктором Лачимовым и были подключены для совершения банковских операций к его номеру телефона, на эти деньги он покупал дорогостоящие путёвки за границу, приобрёл снегоход и лодку с мотором. Часть средств была израсходована на строительство собственного дома в Тавде на ул. 9 Января. При этом выполнение работ осуществлялось с привлечением компании «АвтоДорСервис» — участника реализации муниципального контракта с администрацией Тавды в рамках госпрограммы по строительству многоквартирных домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Если есть такое представление, то придётся уйти. Я пока ничего не знаю, нахожусь на больничном. По этому представлению ещё надо разбираться», — заявил Виктор Лачимов.

По имеющимся данным, Лачимов действительно готов уволиться по собственному желанию, а свои обязанности передать вице-мэру Тавды Валентину Миронову, который до недавнего времени возглавлял местное ОВД. Следственные органы подозревают, что Миронов, будучи начальником полиции, мог обзавестись автопарком грузовой техники для предпринимательской деятельности. При этом автопарк якобы был записан на подставное лицо — полицейского местного ОВД Константина Ветлугаева, в январе 2021 года уволенного из органов.﻿﻿﻿﻿﻿

В феврале прокуратура потребовала уволить Миронова в связи с утратой доверия после того, как выяснилось, что он в декларации о доходах скрыл информацию о своих банковских счетах и предоставил недостоверную информацию о своём жилье — доме площадью 200 кв. метров. Но тогда Лачимов сумел отстоять коллегу.