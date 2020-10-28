Мэр Серова пожаловался в полицию на картинку в интернете

Глава Серова Василий Сизиков обратился в полицию из-за демотиватора с подписью, размещённом в комментариях к заметке информационного портала «Глобус». Как сообщает издание, мэр города посчитал его посыл оскорбительным.

На картинке был изображён сам градоначальник и глава управления капитального строительства Андрей Рагозин. Подпись под картинкой гласит: строители — ********* (люди, чьи действия направлены на ухудшение ситуации), два ****** (неумных человека) — это сила. Все слова в подписи — цензурные.

«Полиция собрала все материалы и передала их в прокуратуру. Прокуратура приняла меры, однако насколько действенными они были, пока информации нет», — сказали в пресс-службе городской администрации.

По данным газеты «Глобус», к ним действительно поступило письмо от и. о. городского прокурора Алексея Кисилёва. В документе руководитель надзорного ведомства попросил журналистов предоставить «информацию о подключениях», а также IP-адрес пользователя, опубликовавшего демотиватор. При этом в редакции уточнили Znak.com, что требований об удалении комментария они не получали.