Мэр Нижнего Тагила завёл личные аккаунты во всех популярных соцсетях, кроме TikTok

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев завёл личные аккаунты во «ВКонтакте», «Одноклассиках» и Facebook. Своё решение общаться с горожанами не только лично, но и в соцсетях мэр мотивировал необходимостью расширять форматы взаимодействия.

«Уважаемые тагильчане, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на своей странице. Буду делиться новостями о жизни города, рассказывать о своей работе. Будем вместе обсуждать актуальные темы. Конструктивные предложения и отзывы приветствуются. Ответить всем в силу занятости, конечно, не смогу, но постараюсь, чтобы ни одно обращение без внимания не осталось», — написал у себя в соцсетях мэр Нижнего Тагила.

Напомним, согласно неподтверждённой информации, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обязал глав городов активнее вести соцсети и снимать ролики в TikTok. Помимо «ВКонтакте», «Одноклассников» и Facebook, Владислав Пинаев имеет собственный профиль в Instagram, где публикует информацию о жизни и работе, а также активно общается в комментариях.