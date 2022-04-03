Мэр Нижнего Тагила занял четвёртое место по медиаактивности среди глав 50 российских городов в марте 2022 года

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев занял четвёртое место в рейтинге медиаактивности мэров в марте 2022 года. Соответствующий рейтинг, в котором участвует 50 градоначальников крупных муниципалитетов, подготовил фонд «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс».

Владислав Пинаев запомнился в марте тем, что заявил о росте стоимости нержавеющей стали, которую можно купить только за рубежом, для стелы «Город трудовой доблести». Кроме того, мэр Нижнего Тагила по упоминанию в СМИ в прошлом месяце занял 25-е место. О нём написали 231 раз. При том, что в феврале он занимал 39-ю строчку рейтинга. Восьмую строчку списка занял мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, его упомянули 408 раз.

Напомним, в Нижнем Тагиле проводится реконструкция Привокзальной площади, на ней к августу 2022 года планируют установить стелу «Город трудовой доблести». 22 марта мэр города Владислав Пинаев на выездном совещании рассказал, что главная проблема сейчас — это удорожание материалов.