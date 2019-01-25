Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вошёл в президиум политсовета свердловского отделения «Единой России»

Мэр Нижнего Тагила и лидер местных единороссов Владислав Пинаев вошёл в состав президиума политсовета свердловского отделения партии. Решение было принято сегодня, 25 января, на заседании 35-й конференции ЕР в Екатеринбурге. Вместе с Пинаевым в состав руководящего органа вошли ещё 19 уральцев, в том числе губернатор Евгений Куйвашев, депутат Заксобрания Вячеслав Погудин, гендиректор УГМК Андрей Козицын и вице-спикер Заксобрания Виктор Шептий. Последний вновь стал секретарём политсовета свердловского отделения «Единой России». Он набрал 211 голосов и одержал победу над спикером думы Ревды Андреем Мокрецовым (за него проголосовал лишь 31 партиец).

Сегодня на конференции также был избран новый состав политсовета, в него вошли 90 человек. Среди них — мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин, управляющий Горнозаводским управленческим округом Евгений Каюмов и замминистра спорта Свердловской области Александр Маслов.

Напомним, в октябре прошлого года ротацию политсовета провели тагильские единороссы. Из руководящего органа партячейки исключили экс-мэра Сергея Носова, но вернули находившегося в опале у бывшего градоначальника экс-депутата гордумы Вячеслава Горячкина.