Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в разгар пандемии коронавируса поздравил медиков с профессиональным праздником и лично вручил им награды

В канун Дня медицинского работника глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил лечебные учреждения города, чтобы поздравить медработников с профессиональным праздником и лично вручить им почётные грамоты и благодарственные письма.

Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, на сегодняшний день в Нижнем Тагиле в сфере здравоохранения работают 775 врачей и 3300 представителей среднего медицинского персонала. В этом году наград от главы города за многолетний добросовестный труд, преданность профессии и высокие профессиональные достижения удостоились 33 медработника.

Так, например, в Демидовской больнице Владислав Пинаев отметил почётными грамотами заведующего травматологическим отделением Дмитрия Карлова, заведующего эндоскопическим отделением Михаила Шалагина, заведующего терапевтическим отделением Галину Шихову.

«Столкнувшись с угрозой распространения смертельного вируса, мы особенно остро прочувствовали важность миссии медицинского работника. На ваши плечи сегодня легла тяжёлая ноша. Спасибо вам за вашу самоотдачу и профессионализм», — сказал мэр.

Во время объезда глава города также побывал в больницах № 4 и № 1, в городской инфекционной больнице и в территориальном отделе управления Роспотребнадзора.

Помимо больниц, Владислав Пинаев посетил Городскую станцию скорой помощи, чтобы вручить грамоты фельдшеру выездной бригады Ольге Шавловой и фельдшеру бригады интенсивной терапии Олесе Беломестных. В ходе встречи главный врач станции Сергей Безбородов отметил, что поток больных в последние месяцы существенно увеличился. Он поблагодарил главу города за своевременно переданные средства защиты.