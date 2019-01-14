Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев примет участие в VIP-забеге на «Лыжне России»

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев примет участие в VIP-забеге на «Лыжне России», рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии. 37-я всероссийская лыжная гонка пройдёт 9 февраля 2019 года на полигоне «Старатель». В рамках «Лыжни» организуют массовый и VIP-забеги. Длина спортивной дистанции составит 10 км. Победители забега среди профессионалов в категориях «мужчины» и «женщины» получат в подарок снегоходы. Ожидается, что в гонке, кроме гостей соревнований, пробегут около шести тысяч тагильчан.

Семьи, желающие принять участие в турнире вместе с детьми дошкольного возраста, смогут сделать это 2 февраля у ФОК «Президентский». 10 февраля в рамках «Лыжни России» на базе спортивного комплекса горы Долгой выступят воспитанники спортивных школ. 16 февраля состоится забег в деревне Усть-Утка.

«Хорошо, что “Лыжня России” вернулась в Нижний Тагил, — отметил замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров. — В турнире всегда принимало участие много тагильчан. На полигон приезжали целыми семьями. Наш город готов принять всех желающих. Главное сейчас — решить все организационные вопросы, такие как расчистка дорог, обустройство парковок, маршрутизация участников соревнований».

Планируется, что гости соревнований на полигоне Старатель смогут бесплатно поесть солдатской каши и выпить горячего чаю. Праздничное настроение будут создавать местные музыкальные коллективы.

Напомним, в 2019 году «Лыжня России» должна была состояться в Екатеринбурге на площадке ЭКСПО, где забеги проходили с 2015 года, но из-за строительства Конгресс-холла было принято решение перенести её в центр города. Подходящее место для массового забега в столице Среднего Урала не нашлось, поэтому соревнование решили вернуть в Нижний Тагил.

Массовая лыжная гонка «Лыжня России — Урал» впервые стартовала в Нижнем Тагиле в 2004 году.