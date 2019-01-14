Общество

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев примет участие в VIP-забеге на «Лыжне России»

14.01.2019 17:43
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев примет участие в VIP-забеге на «Лыжне России»

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев примет участие в VIP-забеге на «Лыжне России», рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии. 37-я всероссийская лыжная гонка пройдёт 9 февраля 2019 года на полигоне «Старатель». В рамках «Лыжни» организуют массовый и VIP-забеги. Длина спортивной дистанции составит 10 км. Победители забега среди профессионалов в категориях «мужчины» и «женщины» получат в подарок снегоходы. Ожидается, что в гонке, кроме гостей соревнований, пробегут около шести тысяч тагильчан.

Семьи, желающие принять участие в турнире вместе с детьми дошкольного возраста, смогут сделать это 2 февраля у ФОК «Президентский». 10 февраля в рамках «Лыжни России» на базе спортивного комплекса горы Долгой выступят воспитанники спортивных школ. 16 февраля состоится забег в деревне Усть-Утка.

«Хорошо, что “Лыжня России” вернулась в Нижний Тагил, отметил замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров. В турнире всегда принимало участие много тагильчан. На полигон приезжали целыми семьями. Наш город готов принять всех желающих. Главное сейчас решить все организационные вопросы, такие как расчистка дорог, обустройство парковок, маршрутизация участников соревнований».

Планируется, что гости соревнований на полигоне Старатель смогут бесплатно поесть солдатской каши и выпить горячего чаю. Праздничное настроение будут создавать местные музыкальные коллективы.

Напомним, в 2019 году «Лыжня России» должна была состояться в Екатеринбурге на площадке ЭКСПО, где забеги проходили с 2015 года, но из-за строительства Конгресс-холла было принято решение перенести её в центр города. Подходящее место для массового забега в столице Среднего Урала не нашлось, поэтому соревнование решили вернуть в Нижний Тагил.

Массовая лыжная гонка «Лыжня России — Урал» впервые стартовала в Нижнем Тагиле в 2004 году.

Фото: Tagilka.ru
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