Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пригрозил уголовными делами управляющим компаниям за двойные квитанции в Дзержинском районе

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пригрозил Генпрокуратурой и уголовными делами управляющим компаниям из-за двойных квитанций, которые в начале июля получили жители Дзержинского района. Вопрос о появлении в городе двойных квитанций после создания нового МУПа – «Горэнерго-НТ» – был поднят сегодня, 12 июля, на совещании по подготовке Тагила к отопительному сезону 2019-2020 годов.

«Сейчас это всё закончится обращением в прокуратуру Дзержинского района. Если вопрос необходимо будет вынести в областную или генеральную прокуратуру, я его донесу и до туда. Если необходимо будет возбуждать уголовные дела, такие дела будут возбуждены, поверьте мне на слово. Поиграются ещё немножко все в эти игрушки, и закончится игра», – сказал Пинаев.

С 1 июня весь имущественный комплекс НТ МУП «Горэнерго» (260 км сетей, 11 насосных станций, около 10 км сетей холодного водоснабжения, 5 скважин) был передан во вновь образованное муниципальное унитарное предприятие «Гороэнерго-НТ». К новому предприятию перешли все полномочия по тепло- и водоснабжению Вагонки. Управляющие компании, у которых были заключены договоры на сбор финансовых средств за коммунальные услуги (водо- и теплоснабжение) со старым предприятием, утратили данное право. Несмотря на это, в начале июля жители Дзержинского района получили двойные квитанции за коммунальные услуги. Платёжные документы за горячее водоснабжение пришли как от управляющих компаний, так и от расчётного центра «Урал». Прокуратура направила в адрес недобросовестных управляющих компаний предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Сегодня только РЦ «Урал» может выставлять счета за водоснабжение жителям Дзержинского района.

В преддверии нового отопительного сезона «Горэнерго-НТ» приводит полученный имущественный комплекс в порядок. Большая часть насосных станций уже готова к работе. Сложнее ситуация складывается с ремонтом тепловых сетей. По словам директора «Горэнерго-НТ» Валерия Свахина, они имеют большую степень износа, «в среднем ежедневно происходит полторы утечки». До начала отопительного сезона все имеющиеся проблемы необходимо устранить.

«Ситуация очень непростая. Вам лично, мне и всему коллективу предстоит совершить некий подвиг, войти в отопительный сезон и провести его достойно. Завершить, наконец, эту тему с бесконечным банкротством “Горэнерго”. Мы приняли все сети, которые нам передали после окончания процедуры банкротства “Горэнерго”. Вместе с “Уралвагонзаводом” и областью будем изыскивать деньги и вкладывать их в Дзержинский район. И за определённый период времени приведём его в более или менее нормативное состояние. В этом году губернатор Свердловской области выделил дополнительные средства из резервного фонда (50 млн рублей. – Прим. ред.), они в ближайшее время должны подойти», – отметил глава Нижнего Тагила.

Напомним, в мае ресурсоснабжающие организации провели в Нижнем Тагиле гидравлические испытания. В ходе них было выявлено 253 порыва. Все обнаруженные повреждения были устранены, горячее водоснабжение восстановлено.