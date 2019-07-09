УК Дзержинского района Нижнего Тагила получили предостережения прокуратуры из-за двойных квитанций за услуги ЖКХ

В начале июля жители Дзержинского района Нижнего Тагила получили двойные квитанции за коммунальные услуги. Платёжные документы за горячее водоснабжение пришли как от управляющих компаний, так и от расчётного центра «Урал». Также абонентам предлагалось заполнить анкету от МУП «Горэнерго-НТ». В ней требовалось указать персональные данные — ФИО ответственного квартиросъёмщика, количество проживающих и площадь квартиры.

«С 1 июня весь имущественный комплекс НТ МУП “Горэнерго” был передан во вновь образованное муниципальное унитарное предприятие “Гороэнерго-НТ”. К новому предприятию перешли все полномочия по тепло- и водоснабжению Вагонки, поэтому управляющие компании, у которых были заключены договоры на сбор финансовых средств за коммунальные услуги (водо- и теплоснабжение) со старым предприятием, утратили это право. Предостережение об этом на минувшей неделе им вынесла государственная жилищная инспекция», — цитирует вице-мэра Нижнего Тагила Вячеслава Горячкина пресс-служба мэрии.

Как пояснил директор «Горэнерго-НТ» Валерий Свахин, на сегодняшний день только РЦ «Урал» может выставлять счета за водоснабжение жителям Дзержинского района. Анкеты же предлагается заполнить для актуализации базы данных и корректного начисления платы за коммунальные услуги в дальнейшем.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, 9 июля сложившуюся ситуацию обсудили на совещании в районной администрации. По его итогам прокуратура направила в адрес недобросовестных управляющих компаний предостережение о недопустимости нарушения законодательства.