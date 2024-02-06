Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев попытался объяснить свои слова о «рядовом событии» про избиение пятиклассницы

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объяснил свои слова о конфликте между учениками школы № 56.

Напомним, в минувшую пятницу тагильский градоначальник на встрече со старшеклассниками общеобразовательных учреждений, отвечая на вопрос о критике в соцсетях, заявил, что из-за большого наплыва «украинских ботов» после инцидента в школе № 56 был вынужден закрыть комментарии в своих аккаунтах. Также мэр отметил тогда, что драки в школах — это рядовое событие.

«Если это действительно конструктивная критика, то это нормальный рабочий процесс. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но, к сожалению, социальные сети — это помойка, какой свет не видывал. Мне даже пришлось закрыть комментарии, кроме личных сообщений, из-за событий, которые происходили у нас перед Новым годом. Рядовое событие, мы в школе дрались каждый день, приходили с фингалами домой. Но как раскрутили нашу историю — по вопросу национального признака, хотя этого там не было, обычный детский конфликт и не более того. Раскрутили так — 290 комментариев с украинских аккаунтов. Они приходят на любую новость, более тысячи колл-центров работают в недружественных нам странах, в основном это Украина и Прибалтика», — заявил мэр.

После публикации в СМИ этого заявления на Владислава Пинаева посыпался шквал критики. Практически забытая история вновь всколыхнула общественность.

Сегодня вечером мэр записал видео, в котором поясняет, что высказался тогда на эмоциях, поскольку часть негативных комментариев касалась его лично и его близких. Также глава города отметил, что в данном конфликте нет межнациональной подоплёки.

«На встрече с молодёжью, отвечая на вопрос, боюсь ли я критики, ответил, что не принимаю только критику, основанную на слухах. И привёл в пример конфликт в школе № 56, в котором приняли участие, отмечу, граждане Российской Федерации. Возможно, мой ответ был слишком эмоциональным, но хочу сказать, что он был вызван тем, что в комментариях в социальных сетях исказили информацию о конфликте и преподнесли его как межнациональный. В комментариях звучали в том числе угрозы и оскорбления мне и моим близким. Инцидент с первого дня был у меня на контроле, но я умышленно не давал правовую оценку, поскольку это компетенция следственных органов. Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина», — заявил Владислав Пинаев.

Градоначальник подчеркнул, что, несмотря на все негативные события, он считает систему образования в Нижнем Тагиле одной из самых лучших.