Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев попросил жителей города не ходить на кладбища в Радоницу

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев попросил жителей города воздержаться от посещения кладбища в Радоницу, которая в этом году проходит 28 апреля.

«Посещать могилы усопших родных и близких в Радоницу — традиция, имеющая вековые корни у православных верующих. Но в условиях распространения коронавирусной инфекции массовое скопление людей в маршрутных такси и автобусах, на остановках общественного транспорта и у входов на кладбище может спровоцировать резкий скачок заболеваемости», — отметил глава города.

Мэр призвал тагильчан по возможности выбрать для посещения другой день после Радоницы, соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты.

В ходе совещания оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции, прошедшего 21 апреля, замначальника нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора Юрий Огнев напомнил, что постановлением главного санитарного врача Свердловской области до 30 апреля ограничен доступ на территорию кладбищ, за исключением случаев, связанных с проведением похорон и оказанием ритуальных услуг.

Также Огнев отчитался, что специалисты его ведомства провели проверку выполнения предписаний эпидемиологов на тех предприятиях города, которые продолжают работать в период пандемии коронавируса. Основная их часть исполнена: сотрудникам компаний запретили ездить в командировки, а все работники старше 65 лет были отправлены на самоизоляцию.

«Нижний Тагил, благодаря всем принимаемым мерам, пока имеет сравнительно небольшое количество заразившихся коронавирусом. Но риск, что эпидемия будет развиваться, очень велик. К большому сожалению, в городе складывается ситуация, когда в хорошую погоду люди массово выходят на улицу. Сегодня необходимо убедить тагильчан соблюдать режим самоизоляции, как бы это ни было тяжело. В этом рассчитываю на вашу помощь. Проведите с работниками соответствующие разъяснительные мероприятия», — обратился к представителям предприятий Владислав Пинаев.