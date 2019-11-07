Мэр Нижнего Тагила устроил разнос подчинённым из-за «позорных» дорог, провалов заданий и неосвоения бюджетных средств

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сегодня, 7 ноября, на аппаратном совещании в мэрии отчитал подчинённых за кашу на дорогах и парковках, а также не сделанный вовремя ремонт тротуаров. По словам мэра, дорожники не везде успели привести в порядок тротуары до того, как выпал первый снег. Он поручил начальнику управления горхозяйством Андрею Лебедеву разобраться, из-за кого оказались провалены поручения, и доложить. Особенно недоволен глава оказался тем, как в предыдущие дни в городе чистили от снега улицы компании «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис».

«Дорожники, по дорогам читали информацию в социальных сетях? Вам комментарии почитать, чтобы опозорить при всех? Техпосёлок безобразно прибран, на Вагонке бог весть что творится, каша, месиво одно сплошное. Вас надо зарегистрировать в этих соцсетях, чтобы там сидели и читали отзывы о своей работе. Что с вами всеми произошло-то в раз? Выдохнули что ли после “Безопасных дорог”? Безобразно, как первый снег показал, вы готовы к зиме. Зато везде пропиарились, как стоим возле техники, снимаемся. Почитайте, какой жители Нижнего Тагила балл вам поставили за уборку улиц, 47% — кол! По ул. Щорса ехали вечером во вторник, позорище», — недовольно сказал Владислав Пинаев, пообещав лично объезжать город в выходные для проверки качества уборки улиц.

Досталось от мэра и управлению культуры, которое не успевает освоить до конца года все выделенные ему денежные средства.

«Министр культуры звонит мне и говорит, что у нас какие-то проблемы, — высказался Владислав Пинаев. — Конец года. И почему я об этих проблемах не знаю? Вы бюджетные средства в декабре собрались осваивать? Что мешало вам освоить их в течение года? Ноябрь уже на дворе. Объяснительную мне напишите от начальника управления о том, что происходит и что произошло!»

Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев попросил подчинённых активизировать работу с бюджетом. Он отмечал, что конец года в очередной раз будет очень тяжёлым. Начальники управлений и отделов администрации должны быть готовы к перераспределению бюджетных средств и к тому, что «резать будут по живому».

«Мы этот год заканчиваем с сумасшедшими недоборами по налогам, по акцизам, — отметил Владислав Пинаев на аппаратном совещании. — В методике Минфина нам это учтено всё полностью в доходной части, но от нас многие вещи абсолютно не зависят. Где нам теперь 700 миллионов рублей взять? У кого я их должен забрать, зарплату кому-то не заплатить? Два-три года будем уравновешивать бюджет. Каким он достался нам, вы все сами прекрасно знаете. Кредиторку опять нарастить? Только со старой рассчитались. Потом опять звонки будут: “Я повешусь, застрелюсь, бензином обольюсь” — сейчас же мода такая. Лучше честно в глаза людям посмотреть и сказать, что нет у нас возможности в этом году сделать те или иные работы. Да, это нерадостно, но хотя бы честно».

Мэр Нижнего Тагила напомнил, что следующий год тоже будет тяжёлым, городу снова придётся жить за счёт федеральных и областных денег.

«Город только за счёт этого развивается, за счёт участия в национальных проектах и поддержки губернатора. А не за счёт собственных доходов. Коллеги, что-то вы все подрасслабились немножко», — напомнил глава Нижнего Тагила.

В конце октября депутаты Нижнетагильской гордумы одобрили корректировку бюджета города на 2019 год, после чего доходная часть казны впервые в истории города выросла до 14,4 млрд рублей. Расходная часть бюджета теперь составляет 14,8 млрд рублей, дефицит — 384 млн рублей.