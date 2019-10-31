Депутаты Нижнего Тагила увеличили доходы города до 14,4 млрд рублей

Депутаты Нижнетагильской гордумы сегодня, 31 октября, одобрили корректировку бюджета города на 2019 год, после чего доходная часть казны впервые в истории города выросла до 14,4 млрд рублей. Расходная часть бюджета теперь составляет 14,8 млрд рублей, дефицит — 384 млн рублей. За принятие корректировки проголосовал 21 из 22 присутствовавших на заседании депутатов, один был против.

Согласно пояснительной записке, 177 млн рублей направят на обеспечение тагильских школ, 40 млн рублей — на садики, почти 138 млн рублей — на переселение горожан из аварийных домов, 226 млн рублей — на погашение кредиторской задолженности. Корректировкой заведены 50 млн рублей из резервного фонда Свердловской области на сети теплоснабжения, которые ремонтировались в этом году в Дзержинском районе.

Корректировка также предусматривает перераспределение бюджетных средств внутри управлений и отделов тагильской мэрии. Около 50 млн рублей сняли со строительства моста через Тагильский пруд, так как конкурс на определение подрядчика не состоялся. Ещё полмиллиона мэрия уберёт с ликвидации несанкционированных свалок. На главный ледовый городок в этом году, напомним, готовы потратить 12 млн рублей. Дополнительные деньги направят на модернизацию лифтового хозяйства.

На одном из последних аппаратных совещаний в мэрии глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев попросил подчинённых активизировать работу с бюджетом. Он отметил, что конец года в очередной раз будет очень тяжёлым. Начальники управлений и отделов администрации должны быть готовы к перераспределению бюджетных средств и к тому, что «резать будут по живому».