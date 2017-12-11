Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов призвал горожан поддержать Путина на президентских выборах

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов предложил участникам слёта некоммерческих организаций «Тагил — это мы» поддержать выдвижение Владимира Путина на президентских выборах, которые пойдут в марте 2018 года. На мероприятии собрались более 200 тагильчан, представляющих свыше 150 различных общественных объединений города. Выступая перед ними, мэр отметил, что поддержка Путина жителями второго по величине города Свердловской области должна стать знаковой.

«Наш слёт проходит в самом начале кампании по выборам президента России, — цитирует Сергея Носова пресс-служба тагильской мэрии. — Будет правильным, если одним из решений сегодняшнего мероприятия станет поддержка Владимира Путина, который объявил, что выдвинет свою кандидатуру в президенты нашей страны. Я думаю, будет знаковым, что тагильские некоммерческие организации одними из первых поддержат его, если Владимир Владимирович примет решение идти на выборы не от партии, а самовыдвиженцем».

В ходе слёта был утверждён новый состав совета НКО, определены кандидатуры для формирования общественной палаты Нижнего Тагила.

Сегодня РБК со ссылкой на источник и двух близких к Кремлю собеседников сообщил, что администрация президента поставила перед регионами задачу превратить выборы 18 марта в праздник, чтобы повысить явку. Но при этом чиновники не должны агитировать за Путина, рассказал Znak.com близкий к администрации президента источник. По мнению команды действующего главы государства, это лишь вызывает раздражение и приносит больше вреда, чем пользы. Кроме того, закон напрямую запрещает госслужащим агитировать за конкретных кандидатов, используя своё служебное положение.

Поддерживать интерес россиян к выборам Кремль поручил «социально ответственному» бизнесу, пишет интернет-газета. У крупных сетевых структур есть много клиентов-физлиц (банки, ретейлеры, сотовые операторы), кроме того, они могут организовать нужную агитацию в трудовых коллективах. При этом главная цель — не заставить идти голосовать, а «добиться понимания людей, что не ходить на выборы неприлично». Кремлю важно, чтобы на выборы пришли и противники Путина — у них будет возможность проголосовать, например, за Григория Явлинского или Ксению Собчак. По словам главы Политической экспертной группы Константина Калачёва, ставка на явку — это ставка на повышение авторитета, значимости института выборов, повышение доверия к ним.