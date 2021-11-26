Мэр Нижнего Тагила пообещал построить профессиональный скалодром в ГДДЮТ

В Нижнем Тагиле в ГДДЮТ появится профессиональный скалодром. Об этом заявил глава города Владислав Пинаев во время выездного совещания по капитальному ремонту здания.

Сегодня скалодром находится в аварийном состоянии и использовать его для занятий детей опасно. Поэтому было принято решение демонтировать конструкцию и на её месте построить новую.

«Скалодром в ГДДЮТ остаётся, и он будет профессиональный. Будем заказывать его у лицензированной компании, которая специализируется на производстве современных скалодромов. Во дворце откроется секция скалолазания, в которой смогут тренироваться все желающие», — приводят в пресс-службе мэрии слова Пинаева.

Сейчас, по словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, на объекте работает семь подрядных организаций. Каждый день на смене трудится около 60 человек. В данный момент ремонтники проводят демонтажные работы на кровле и внутри здания.

Ранее воспитанники спортшколы «Старт» обеспокоились судьбой единственного профессионального скалодрома в Нижнем Тагиле. На время ремонта дворца юным спортсменам приходится раз в неделю ездить на тренировки в Екатеринбург, а также заниматься на тренажёрах для начинающих.