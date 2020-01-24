Мэр Нижнего Тагила оценил работу дорожников по очистке улиц от снега

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев похвалил дорожников за очень хорошую уборку снега на улицах Гальянки и центра. При этом глава попросил предусмотреть в следующий раз больше денежных средств на очистку дорог и тротуаров в сельских территориях. На этой неделе жители Висимо-Уткинска не раз писали жалобы на официальный сайт города на заваленные снегом улицы в посёлке.

Ранее мэрия Нижнего Тагила отчиталась о том, что на расчистке дорог и тротуаров в городе задействовали 56 спецмашин МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервиса». Ручной подборкой занимались порядка 40 человек, они в числе прочего приводили в порядок территорию остановочных комплексов и пешеходных переходов.

Всю неделю в Нижнем Тагиле идёт снег, поэтому дорожники физически не успевают убирать все территории, особенно отдалённые, несмотря на то что трудятся в режиме нон-стоп, в том числе и ночью. Жители ежедневно пишут в рубрику «Городской контроль» на официальном сайте Тагила сообщения о нечищеных улицах, тротуарах и мостах. В первую очередь дорожники чистят те улицы, где проходит общественный транспорт и большой поток автомобилей, а также остановки, пешеходные переходы и подъезды к социально значимым объектам.