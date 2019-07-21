Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей с ОВЗ

Градоначальник Кунгура Сергей Гордеев обратился в прокуратуру с жалобой на матерей детей-инвалидов. Женщины пришли на фестиваль «Небесная ярмарка» в одинаковых футболках с надписями #отстоимшколукунгур, #ШколуДляДетейОВЗ и #ДаешьЗданиеШколеВцентре.

Гордеев написал в своём заявлении, что это была массовая акция, «которая имела все признаки публичного мероприятия». Мэр попросил принять меры прокурорского реагирования к организатору несогласованного митинга.

По данным издания 59.ru, здание кунгурской школы для детей-инвалидов было признано аварийным. Несмотря на то что городские власти пообещали построить новую школу для детей с ОВЗ, родители переживают, что учебное заведение могут полностью закрыть.

Официальный митинг в защиту прав детей с ОВЗ запланирован на 28 июля.