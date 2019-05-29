Мэр города Вилюйска через суд потребовал извиниться за шутку игрока КВН (ВИДЕО)

Житель якутского города Вилюйска Николай Харлампьев 24 мая по решению суда принёс публичные извинения мэру Нюргустану Афанасьеву за использование его фотографии и шутку в одном из выступлений, пишет местное издание NewsYkt.

Причиной иска мэра к КВНщику стало выступление 10 января, когда Харлампьев вышел на сцену в костюме супермена с маской в виде фотографии главы города.

Мэр обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации и попросил взыскать 100 тысяч рублей. Стороны заключили мировое соглашение, и суд обязал игрока КВН публично извиниться перед Афанасьевым.

На специально организованном мероприятии Харлампьев заявил, что «должен признать незаконным использование фотографии и имени мэра, публично опровергнуть распространённые сведения».

«Заявляю, что Нюргустан Афанасьев не является суперменом, не делает селфи, не ходит к гадалкам и в нашем городе нет множества собак», — подчеркнул Николай Харлампьев.

Мэр уточнил, что деньги ему были не нужны, он пошёл в суд, «чтобы другим было неповадно».