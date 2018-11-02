Мэр ещё одного города в Подмосковье ушёл в отставку после скандала со свалкой

Глава Рузского городского округа Максим Тарханов в ходе совещания в городской администрации заявил о сложении с себя полномочий с 5 ноября, пишет Znak.com.

«Я благодарен всем вам за нашу совестную работу на протяжении этих практически пяти лет. Вместе мы с вами многое сделали, много задач и проблем, которые есть в нашем городском округе, были решены благодаря такой тесной, дружной команде. Благодарен каждому. Я перехожу на другую работу. В связи с этим сегодня объявляю — я ухожу в отставку с 5 ноября. С 6 ноября будет исполнять обязанности Шведов Дмитрий Викторович, мой первый зам. Работа продолжается, остаётся масса задач и вопросов, которые мы начали, они обязательно будут завершены. Я всегда на связи, и если будут какие-то вопросы, всегда готов помочь», — сказал Максим Тарханов.

Тарханов вошёл в число глав-отставников Подмосковья, которые покинули посты после мусорных скандалов. В конце августа на закрытом полигоне твёрдых бытовых отходов «Аннино» в Рузском городском округе произошёл крупный пожар. Полигон «Аннино» работал с 1975 года, был закрыт в декабре 2016 года. Муниципалитет планирует рекультивировать его за счёт федеральных средств по программе «Чистая страна», однако пока эти деньги округ не получил.

Напомним, ранее в отставку ушёл Пётр Лазарев — мэр Волоколамска, жители которого больше полугода добиваются закрытия свалки «Ядрово».