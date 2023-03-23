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«Меня сюда притянула титановая лопатка». Экс-спикер гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов дал эксклюзивное интервью АН «Между строк» в качестве главы Верхней Салды

23.03.2023 15:31
«Меня сюда притянула титановая лопатка». Экс-спикер гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов дал эксклюзивное интервью АН «Между строк» в качестве главы Верхней Салды

С 1 марта экс-спикер городской думы Нижнего Тагила и бывший замминистра спорта Свердловской области Александр Маслов назначен исполняющим обязанности главы Верхней Салды — города, где находится уникальное предприятие, есть ряд нерешённых социальных проблем и сложилось настороженное отношение к «варягам». О своих планах на новом поприще и о том, почему салдинцам не стоит переживать о приходе руководителя из другого города, он рассказал в эксклюзивном интервью АН «Между строк».

* Ответы на несколько вопросов, которые Александр Маслов первоначально дал журналисту АН «Между строк», были удалены пресс-службой администрации Верхней Салды на стадии согласования.

Александр Викторович, ваше назначение главой Верхней Салды, пусть даже с приставкой и.о., не стало для СМИ чем-то неожиданным. Вы ранее говорили, что возглавить один из самых крупных, ответственных и даже неспокойных муниципалитетов Свердловской области вам предложил Евгений Куйвашев. Как вы отреагировали? 

Формально я до сих пор являюсь исполняющим обязанности главы Верхней Салды, потому что, согласно законодательству, конкурсные процедуры по выбору мэра длятся несколько месяцев. Сейчас выборы проходят по новой процедуре: главу города выбирают депутаты, а не горожане на прямых выборах. 21 марта дума Верхнесалдинского городского округа на очередном заседании объявила конкурс для кандидатов. Сначала им предстоит пройти конкурсную комиссию, представив на ней свои программы, и в итоге городской думой будет принято решение. Вся процедура занимает не менее трёх месяцев. Почему я согласился? Во-первых, губернатору не отказывают, а во-вторых, работа главы города действительно интересная, сложная и разносторонняя. Здесь приходится решать гораздо больше вопросов, чем министру какой-либо отрасли. Руководитель исполнительной власти отвечает за всё: больницы, образование, уборку дорог и отлов бродячих собак. С одной стороны, это очень сложно, с другой — мне кажется это очень интересным.  

Евгений Куйвашев давал какие-то особые наставления? На что стоит обратить внимание в городе в первую очередь? 

* Ответ на этот вопрос был полностью удалён пресс-службой администрации Верхней Салды на стадии согласования.

С бывшим мэром Игорем Сальниковым вам пришлось поработать буквально неделю. Удалось за это время вникнуть в суть городских проблем? 

— Надо сказать, что проблемы Верхней Салды очень схожи с Нижним Тагилом. Я себя всегда считал тагильчанином, даже когда работал в Екатеринбурге, и приехав в Верхнюю Салду, вижу те же самые проблемы, что и в родном городе. В первую очередь это ЖКХ, изношенность сетей. Из-под крана бежит не очень чистая вода, которую потом мы видим на фотографиях возмущённых жителей. Это связано с проблемами коммунального хозяйства не только в Свердловской области, но и по всей стране. Конечно, большинство сетей изношено. То, что создавалось в основном в Советском Союзе, работает до сих пор. Всё это является системой жизнеобеспечения наших городов. Ещё в начале моей карьеры в Нижнем Тагиле экс-мэр города Николай Наумович Диденко рассказывал нам, что по всем нормативам нужно менять не менее 10% инженерных сетей в год, и эти требования в принципе не поменялись. Без такого подхода мы сейчас пришли к тому, что трубы и котельные изношены минимум на 80%, и какой бы чистой ни была вода из любого питьевого водоёма, она идёт по гнилым трубам и, конечно, в квартиры поступает в ненадлежащем состоянии.

В социальной сфере горожан больше всего волнует медицина. Центральная городская больница в городе включает в себя детскую и взрослую, которые объединены в единый больничный городок. В первый день работы я столкнулся с тем, что в детском инфекционном отделении в стационаре обвалился потолок. Хорошо, что никто не пострадал. Но отделение временно закрыто, приходится везти детей в Нижний Тагил в больницу на Сухоложском. Также сегодня в больнице нет главного врача. Помимо этого, из тех зданий, которые функционируют, две трети находятся в плохом состоянии и нуждаются в капитальном ремонте или как минимум в регулярных ремонтах. Вместе с депутатом ЗакСО, председателем комитета по социальной политике Вячеславом Погудиным мы встречались с министром здравоохранения Андреем Карловым, обсуждали проблемы больницы и вопрос поиска главного врача. Точно так же важной проблемой являются бездомные собаки, которые доставляют неудобство жителям, заставляя опасаться за детей и за себя, это тоже нужно решать.

Что вы знали о Верхней Салде до этого, бывали ли в городе?

В Верхней Салде уже бывал и был знаком с городом. Коллегам в администрации в шутку рассказываю историю, которая произошла несколько лет назад. Когда я первый раз приехал с рабочим визитом в Верхнюю Салду, бывший мэр Михаил Савченко (который возглавлял город с октября 2017 года до 30 сентября 2020 года. — Прим. ред.) подарил мне сувенир, напоминающий о городе, — титановую лопатку. Её я положил в личный автомобиль, и она меня, видимо, притянула сюда.

Какие-то серьёзные кадровые перестановки в администрации города ожидаются? Если да, то появятся ли здесь ещё тагильчане или вы продолжите работать с командой вашего предшественника?

Кардинально менять не собираюсь ничего, всё-таки я ещё являюсь исполняющим обязанности. До выборов никаких перестановок делать не намерен. Пока ещё присматриваюсь к людям, здесь работают квалифицированные сотрудники. Как говорится, зачем менять то, что не ломалось? Но, конечно, я не исключаю привлечения людей из других городов. Как я уже сказал, нам нужен главный врач в больницу. Скорее всего, это будет специалист из другого города, его назначит министерство. Но если в администрации будет необходимость в привлечении каких-то новых кадров, то будем смотреть и советоваться с коллегами. Ничего плохого нет, когда приходят квалифицированные люди из другого города и помогают решать проблему.

— Не секрет, что градообразующее предприятие Верхней Салды «ВСМПО-АВИСМА» переживает непростые времена. Удалось уже пообщаться с руководством завода? Если да, то как оно настроено? 

«ВСМПО» — уникальное предприятие не только для Свердловской области, но и для всей страны и мира. Оно входит в тройку крупнейших производителей титана в мире и является единственным в стране, а потому стратегически важным для России. Титан используется везде: в авиастроении, судостроении, в разных областях промышленности. Я уже встречался с генеральным директором. Актуальные проблемы города волнуют предприятие, там бы хотели, чтобы областное правительство больше включалось в их решение. Завод вкладывает в город немалые средства: это сотни миллионов рублей в год на социальную инфраструктуру и благоустройство.

Я уже встречался с министром ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым. То, что салдинцы должны жить в комфортной городской среде, понятно и важно как для администрации города, так и для корпорации, потому что люди, около 15 тысяч человек, работают на заводе. Здесь нужны молодые кадры, к тому же не так далеко расположена «Титановая долина», а это особая экономическая зона для всей Свердловской области. На этой территории уже работают предприятия ЕВРАЗа, есть ещё ряд проектов по привлечению новых инвесторов.

* Часть ответа относительно работы на территории ОЭЗ «Титановая долина» завода компании Ural Boeing Manufacturing была удалена пресс-службой администрации Верхней Салды на стадии согласования.

Ещё одна «горячая точка» на карте Верхней Салды строительство на территории «Титановой долины» кремниевого завода компанией из Омска «Силариус». В октябре прошлого года в городе состоялся стихийный митинг против строительства, и страсти до сих пор не утихают. В СМИ даже прошла информация, что якобы именно из-за этого конфликта Игорь Борисович был вынужден сложить свои полномочия. У вас уже есть понимание, как можно урегулировать ситуацию и потушить протест?

* Ответ на этот вопрос был полностью удалён пресс-службой администрации Верхней Салды на стадии согласования.

Вы прекрасно знаете специфику Нижнего Тагила. Два крупных градообразующих предприятия, которые имеют, условно это назовём, «свою территорию», свои интересы. В этом плане Верхняя Салда попроще. Как вы считаете, для вас это больше плюс или минус?

* Часть ответа относительно градообразующих предприятий Нижнего Тагила была удалена пресс-службой администрации Верхней Салды на стадии согласования.

— В Верхней Салде одно предприятие — «ВСМПО-АВИСМА», и город с ним всегда взаимодействует по всем вопросам. В Нижнем Тагиле два градообразующих предприятия, и оба они помогают городу. Это хорошо.

Наверно, можно сказать, что вы вернулись в большую политику. Есть ли шанс, что вы вернётесь и в Нижний Тагил?

— У меня сейчас мысли о том, какие проблемы есть и какая работа предстоит в Верхней Салде, поэтому говорить о возвращении в Нижний Тагил не стоит. Теперь я работаю в Верхней Салде. Нельзя сказать, что за пять лет в Екатеринбурге в моём мироощущении произошли какие-либо перемены, моя семья как жила, так и живёт в Нижнем Тагиле. У меня там мама и жена, дети учатся в Политехнической гимназии, занимаются в местных спортивных секциях. И конечно же, вся жизнь, которая протекает в Нижнем Тагиле, не проходит мимо меня. Я не отстранился от города, за повесткой слежу. 

Теперь тагильская городская дума полностью состоит из депутатов от «Единой России». Вы, наверное, о таком в своё время только мечтать могли?  

— Знаете, нет. Я об этом не мечтал, хотя, действительно, моя деятельность в Нижнем Тагиле была связана с руководством местным отделением партии «Единая Россия». Но я не могу сказать, хороша сложившаяся ситуация или плоха, в каждый период времени в разных городах всё разворачивается по-своему. Отчасти, когда мэр работает с думой, представители которой состоят в одной фракции, это проще, потому что существует единая партийная дисциплина, которая влияет на взаимодействие. В Свердловской области в региональном парламенте осуществляют свою деятельность разные фракции. На мой взгляд, все они работают на благо региона.

Вы сами спортсмен, несколько лет были заместителем министра спорта Свердловской области. Стоит ли ожидать салдинцам, что с вашим приходом спорту, в том числе детскому, в городе будет уделяться особое внимание? 

— Даже если бы я пришёл из Министерства энергетики, это совсем неважно, поскольку руководитель исполнительной власти должен обращать внимание абсолютно на всё. Социальная сфера приоритетна. Школы, детские сады, школы искусств, спортивные объекты должны появляться в городе. Если вспомнить о заводе, то он очень активно поддерживает это. Половина объектов, которые находятся в Верхней Салде, заводские. Предприятие их финансирует, выплачивает зарплату тренерам и содержит эти помещения. Таким образом, нагрузка на бюджет города хотя бы частично в этом направлении снижается. Внимание спорту, конечно, будет уделяться, но не приоритетно, а точно так же, как системе образования и допобразования. Я сам всегда вёл активный образ жизни и своих детей к этому приучал. Да и в целом спорт — это сейчас государственный тренд. Салдинцы спорт любят, здесь есть замечательный горнолыжный комплекс, я тоже этой теме уделял внимание в Нижнем Тагиле. Мне повезло, что первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель доверил мне строительство горнолыжного комплекса «Гора Белая». Здесь же знаменитый салдинец Тетюхин построил замечательный комплекс «Гора Мельничная», и ребята из Верхней Салды также имеют возможность тренироваться и заниматься горнолыжным спортом. Очень знаковый объект для города, я считаю. 

Вы долгое время руководили горнолыжным комплексом «Гора Белая», сейчас на его базе пытаются создать одноимённый туристический кластер, но пока не очень удачно. Что вы, как специалист, об этом думаете? Почему проект, в который уже вложили сотни миллионов рублей, до сих пор практически не сдвинулся с места?

— Здесь, наверное, будет моё субъективное мнение, потому что, даже работая в министерстве, я не особо соприкасался с этим проектом, так как он курируется Министерством инвестиций. На мой взгляд, может быть, были расставлены не те приоритеты, именно поэтому заметного движения по объекту нет. Работая в городской думе, когда уже ушёл из комплекса, я видел последовательность немного другой. У меня на этот счёт есть своё мнение. Если ко мне обратятся за советом, готов подсказать.

Мы не нашли вас в соцсетях, хотя сейчас практически у всех свердловских чиновников и депутатов есть свои странички. Такой тренд задал сам Евгений Куйвашев. Получается, вам тоже придётся заводить? 

— Планирую. Буквально недавно обсуждали это с коллегами из администрации. Всё появится в ближайшее время, это сейчас действительно необходимо, современный тренд не только руководителей муниципалитетов, но и правительства страны.

Вы следите за тем, что пишут в соцсетях в городских пабликах? Мы промониторили комментарии салдинцев о вашем назначении и выяснили, что мнения горожан разделились примерно поровну. Одни недовольны, что главой города опять стал не житель Салды, а вторые возлагают на вас большие надежды, верят, что у вас получится «выбивать» из областного бюджета больше средств на развитие города. Что вы можете ответить тем и другим?    

— Жители имеют право задавать такие вопросы и сомневаться. Что касается меня, я не издалека: до Нижнего Тагила 30 минут езды, и проблемы этих городов на 90% одинаковы. Многие мне уже приходилось решать на посту руководителя городской думы и председателя «Единой России» в Нижнем Тагиле. Ничего такого, чего я не знаю или не пойму в связи с тем, что я не коренной житель Верхней Салды, наверное, нет. То, что у жителей есть надежды, тоже могу понять. Один из моих плюсов — работа в Екатеринбурге, в правительстве, она дала мне дополнительные связи и возможности. Уже начал встречаться с коллегами из областного правительства, ранее прекрасно взаимодействовал с депутатами ЗакСО, не только с тагильчанами, но и с другими. Знаком практически со всеми депутатами, ещё по работе в Нижнем Тагиле с ними пересекался. Надеюсь, это должно помочь и в решении проблем здесь, особенно когда мы будем говорить о следующем составлении областного бюджета. 

Фото: Андрей Бортников
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