«Меня сюда притянула титановая лопатка». Экс-спикер гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов дал эксклюзивное интервью АН «Между строк» в качестве главы Верхней Салды

С 1 марта экс-спикер городской думы Нижнего Тагила и бывший замминистра спорта Свердловской области Александр Маслов назначен исполняющим обязанности главы Верхней Салды — города, где находится уникальное предприятие, есть ряд нерешённых социальных проблем и сложилось настороженное отношение к «варягам». О своих планах на новом поприще и о том, почему салдинцам не стоит переживать о приходе руководителя из другого города, он рассказал в эксклюзивном интервью АН «Между строк».

* Ответы на несколько вопросов, которые Александр Маслов первоначально дал журналисту АН «Между строк», были удалены пресс-службой администрации Верхней Салды на стадии согласования.

— Александр Викторович, ваше назначение главой Верхней Салды, пусть даже с приставкой и.о., не стало для СМИ чем-то неожиданным. Вы ранее говорили, что возглавить один из самых крупных, ответственных и даже неспокойных муниципалитетов Свердловской области вам предложил Евгений Куйвашев. Как вы отреагировали?

— Формально я до сих пор являюсь исполняющим обязанности главы Верхней Салды, потому что, согласно законодательству, конкурсные процедуры по выбору мэра длятся несколько месяцев. Сейчас выборы проходят по новой процедуре: главу города выбирают депутаты, а не горожане на прямых выборах. 21 марта дума Верхнесалдинского городского округа на очередном заседании объявила конкурс для кандидатов. Сначала им предстоит пройти конкурсную комиссию, представив на ней свои программы, и в итоге городской думой будет принято решение. Вся процедура занимает не менее трёх месяцев. Почему я согласился? Во-первых, губернатору не отказывают, а во-вторых, работа главы города действительно интересная, сложная и разносторонняя. Здесь приходится решать гораздо больше вопросов, чем министру какой-либо отрасли. Руководитель исполнительной власти отвечает за всё: больницы, образование, уборку дорог и отлов бродячих собак. С одной стороны, это очень сложно, с другой — мне кажется это очень интересным.

— Евгений Куйвашев давал какие-то особые наставления? На что стоит обратить внимание в городе в первую очередь?

* Ответ на этот вопрос был полностью удалён пресс-службой администрации Верхней Салды на стадии согласования.

— С бывшим мэром Игорем Сальниковым вам пришлось поработать буквально неделю. Удалось за это время вникнуть в суть городских проблем?

— Надо сказать, что проблемы Верхней Салды очень схожи с Нижним Тагилом. Я себя всегда считал тагильчанином, даже когда работал в Екатеринбурге, и приехав в Верхнюю Салду, вижу те же самые проблемы, что и в родном городе. В первую очередь это ЖКХ, изношенность сетей. Из-под крана бежит не очень чистая вода, которую потом мы видим на фотографиях возмущённых жителей. Это связано с проблемами коммунального хозяйства не только в Свердловской области, но и по всей стране. Конечно, большинство сетей изношено. То, что создавалось в основном в Советском Союзе, работает до сих пор. Всё это является системой жизнеобеспечения наших городов. Ещё в начале моей карьеры в Нижнем Тагиле экс-мэр города Николай Наумович Диденко рассказывал нам, что по всем нормативам нужно менять не менее 10% инженерных сетей в год, и эти требования в принципе не поменялись. Без такого подхода мы сейчас пришли к тому, что трубы и котельные изношены минимум на 80%, и какой бы чистой ни была вода из любого питьевого водоёма, она идёт по гнилым трубам и, конечно, в квартиры поступает в ненадлежащем состоянии.

В социальной сфере горожан больше всего волнует медицина. Центральная городская больница в городе включает в себя детскую и взрослую, которые объединены в единый больничный городок. В первый день работы я столкнулся с тем, что в детском инфекционном отделении в стационаре обвалился потолок. Хорошо, что никто не пострадал. Но отделение временно закрыто, приходится везти детей в Нижний Тагил в больницу на Сухоложском. Также сегодня в больнице нет главного врача. Помимо этого, из тех зданий, которые функционируют, две трети находятся в плохом состоянии и нуждаются в капитальном ремонте или как минимум в регулярных ремонтах. Вместе с депутатом ЗакСО, председателем комитета по социальной политике Вячеславом Погудиным мы встречались с министром здравоохранения Андреем Карловым, обсуждали проблемы больницы и вопрос поиска главного врача. Точно так же важной проблемой являются бездомные собаки, которые доставляют неудобство жителям, заставляя опасаться за детей и за себя, это тоже нужно решать.

— Что вы знали о Верхней Салде до этого, бывали ли в городе?

— В Верхней Салде уже бывал и был знаком с городом. Коллегам в администрации в шутку рассказываю историю, которая произошла несколько лет назад. Когда я первый раз приехал с рабочим визитом в Верхнюю Салду, бывший мэр Михаил Савченко (который возглавлял город с октября 2017 года до 30 сентября 2020 года. — Прим. ред.) подарил мне сувенир, напоминающий о городе, — титановую лопатку. Её я положил в личный автомобиль, и она меня, видимо, притянула сюда.

— Какие-то серьёзные кадровые перестановки в администрации города ожидаются? Если да, то появятся ли здесь ещё тагильчане или вы продолжите работать с командой вашего предшественника?

— Кардинально менять не собираюсь ничего, всё-таки я ещё являюсь исполняющим обязанности. До выборов никаких перестановок делать не намерен. Пока ещё присматриваюсь к людям, здесь работают квалифицированные сотрудники. Как говорится, зачем менять то, что не ломалось? Но, конечно, я не исключаю привлечения людей из других городов. Как я уже сказал, нам нужен главный врач в больницу. Скорее всего, это будет специалист из другого города, его назначит министерство. Но если в администрации будет необходимость в привлечении каких-то новых кадров, то будем смотреть и советоваться с коллегами. Ничего плохого нет, когда приходят квалифицированные люди из другого города и помогают решать проблему.

— Не секрет, что градообразующее предприятие Верхней Салды «ВСМПО-АВИСМА» переживает непростые времена. Удалось уже пообщаться с руководством завода? Если да, то как оно настроено?

— «ВСМПО» — уникальное предприятие не только для Свердловской области, но и для всей страны и мира. Оно входит в тройку крупнейших производителей титана в мире и является единственным в стране, а потому стратегически важным для России. Титан используется везде: в авиастроении, судостроении, в разных областях промышленности. Я уже встречался с генеральным директором. Актуальные проблемы города волнуют предприятие, там бы хотели, чтобы областное правительство больше включалось в их решение. Завод вкладывает в город немалые средства: это сотни миллионов рублей в год на социальную инфраструктуру и благоустройство.

Я уже встречался с министром ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым. То, что салдинцы должны жить в комфортной городской среде, понятно и важно как для администрации города, так и для корпорации, потому что люди, около 15 тысяч человек, работают на заводе. Здесь нужны молодые кадры, к тому же не так далеко расположена «Титановая долина», а это особая экономическая зона для всей Свердловской области. На этой территории уже работают предприятия ЕВРАЗа, есть ещё ряд проектов по привлечению новых инвесторов.

* Часть ответа относительно работы на территории ОЭЗ «Титановая долина» завода компании Ural Boeing Manufacturing была удалена пресс-службой администрации Верхней Салды на стадии согласования.

— Ещё одна «горячая точка» на карте Верхней Салды — строительство на территории «Титановой долины» кремниевого завода компанией из Омска «Силариус». В октябре прошлого года в городе состоялся стихийный митинг против строительства, и страсти до сих пор не утихают. В СМИ даже прошла информация, что якобы именно из-за этого конфликта Игорь Борисович был вынужден сложить свои полномочия. У вас уже есть понимание, как можно урегулировать ситуацию и потушить протест?

* Ответ на этот вопрос был полностью удалён пресс-службой администрации Верхней Салды на стадии согласования.

— Вы прекрасно знаете специфику Нижнего Тагила. Два крупных градообразующих предприятия, которые имеют, условно это назовём, «свою территорию», свои интересы. В этом плане Верхняя Салда попроще. Как вы считаете, для вас это больше плюс или минус?

* Часть ответа относительно градообразующих предприятий Нижнего Тагила была удалена пресс-службой администрации Верхней Салды на стадии согласования.

— В Верхней Салде одно предприятие — «ВСМПО-АВИСМА», и город с ним всегда взаимодействует по всем вопросам. В Нижнем Тагиле два градообразующих предприятия, и оба они помогают городу. Это хорошо.

— Наверно, можно сказать, что вы вернулись в большую политику. Есть ли шанс, что вы вернётесь и в Нижний Тагил?

— У меня сейчас мысли о том, какие проблемы есть и какая работа предстоит в Верхней Салде, поэтому говорить о возвращении в Нижний Тагил не стоит. Теперь я работаю в Верхней Салде. Нельзя сказать, что за пять лет в Екатеринбурге в моём мироощущении произошли какие-либо перемены, моя семья как жила, так и живёт в Нижнем Тагиле. У меня там мама и жена, дети учатся в Политехнической гимназии, занимаются в местных спортивных секциях. И конечно же, вся жизнь, которая протекает в Нижнем Тагиле, не проходит мимо меня. Я не отстранился от города, за повесткой слежу.

— Теперь тагильская городская дума полностью состоит из депутатов от «Единой России». Вы, наверное, о таком в своё время только мечтать могли?

— Знаете, нет. Я об этом не мечтал, хотя, действительно, моя деятельность в Нижнем Тагиле была связана с руководством местным отделением партии «Единая Россия». Но я не могу сказать, хороша сложившаяся ситуация или плоха, в каждый период времени в разных городах всё разворачивается по-своему. Отчасти, когда мэр работает с думой, представители которой состоят в одной фракции, это проще, потому что существует единая партийная дисциплина, которая влияет на взаимодействие. В Свердловской области в региональном парламенте осуществляют свою деятельность разные фракции. На мой взгляд, все они работают на благо региона.

— Вы сами спортсмен, несколько лет были заместителем министра спорта Свердловской области. Стоит ли ожидать салдинцам, что с вашим приходом спорту, в том числе детскому, в городе будет уделяться особое внимание?

— Даже если бы я пришёл из Министерства энергетики, это совсем неважно, поскольку руководитель исполнительной власти должен обращать внимание абсолютно на всё. Социальная сфера приоритетна. Школы, детские сады, школы искусств, спортивные объекты должны появляться в городе. Если вспомнить о заводе, то он очень активно поддерживает это. Половина объектов, которые находятся в Верхней Салде, заводские. Предприятие их финансирует, выплачивает зарплату тренерам и содержит эти помещения. Таким образом, нагрузка на бюджет города хотя бы частично в этом направлении снижается. Внимание спорту, конечно, будет уделяться, но не приоритетно, а точно так же, как системе образования и допобразования. Я сам всегда вёл активный образ жизни и своих детей к этому приучал. Да и в целом спорт — это сейчас государственный тренд. Салдинцы спорт любят, здесь есть замечательный горнолыжный комплекс, я тоже этой теме уделял внимание в Нижнем Тагиле. Мне повезло, что первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель доверил мне строительство горнолыжного комплекса «Гора Белая». Здесь же знаменитый салдинец Тетюхин построил замечательный комплекс «Гора Мельничная», и ребята из Верхней Салды также имеют возможность тренироваться и заниматься горнолыжным спортом. Очень знаковый объект для города, я считаю.

— Вы долгое время руководили горнолыжным комплексом «Гора Белая», сейчас на его базе пытаются создать одноимённый туристический кластер, но пока не очень удачно. Что вы, как специалист, об этом думаете? Почему проект, в который уже вложили сотни миллионов рублей, до сих пор практически не сдвинулся с места?

— Здесь, наверное, будет моё субъективное мнение, потому что, даже работая в министерстве, я не особо соприкасался с этим проектом, так как он курируется Министерством инвестиций. На мой взгляд, может быть, были расставлены не те приоритеты, именно поэтому заметного движения по объекту нет. Работая в городской думе, когда уже ушёл из комплекса, я видел последовательность немного другой. У меня на этот счёт есть своё мнение. Если ко мне обратятся за советом, готов подсказать.

— Мы не нашли вас в соцсетях, хотя сейчас практически у всех свердловских чиновников и депутатов есть свои странички. Такой тренд задал сам Евгений Куйвашев. Получается, вам тоже придётся заводить?

— Планирую. Буквально недавно обсуждали это с коллегами из администрации. Всё появится в ближайшее время, это сейчас действительно необходимо, современный тренд не только руководителей муниципалитетов, но и правительства страны.

— Вы следите за тем, что пишут в соцсетях в городских пабликах? Мы промониторили комментарии салдинцев о вашем назначении и выяснили, что мнения горожан разделились примерно поровну. Одни недовольны, что главой города опять стал не житель Салды, а вторые возлагают на вас большие надежды, верят, что у вас получится «выбивать» из областного бюджета больше средств на развитие города. Что вы можете ответить тем и другим?

— Жители имеют право задавать такие вопросы и сомневаться. Что касается меня, я не издалека: до Нижнего Тагила 30 минут езды, и проблемы этих городов на 90% одинаковы. Многие мне уже приходилось решать на посту руководителя городской думы и председателя «Единой России» в Нижнем Тагиле. Ничего такого, чего я не знаю или не пойму в связи с тем, что я не коренной житель Верхней Салды, наверное, нет. То, что у жителей есть надежды, тоже могу понять. Один из моих плюсов — работа в Екатеринбурге, в правительстве, она дала мне дополнительные связи и возможности. Уже начал встречаться с коллегами из областного правительства, ранее прекрасно взаимодействовал с депутатами ЗакСО, не только с тагильчанами, но и с другими. Знаком практически со всеми депутатами, ещё по работе в Нижнем Тагиле с ними пересекался. Надеюсь, это должно помочь и в решении проблем здесь, особенно когда мы будем говорить о следующем составлении областного бюджета.