Меньше половины жителей Нижнего Тагила поддерживают законопроект о защите русского языка

Лишь 40% тагильчан поддерживают законопроект о защите русского языка от иностранных заимствований. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob на основе проведённого опроса.

По данным исследования, именно старшее поколение составляет большинство «защитников языка»: среди респондентов в возрасте до 34 лет лишь 22% выступили за поддержку закона, а вот среди людей старше 45 лет их доля составляет уже 48%. Кроме того, количество родителей среди сторонников законопроекта больше, чем среди противников (51% и 34% соответственно).

28% участников опроса выступили против ограничений, считая, что заимствование иностранных слов является естественным процессом для любого языка. Многие слова, не являющиеся исконно русскими, давно вошли в язык и органично существуют в нём по сей день (кефир, бюджет, телефон и др.).

В числе наиболее раздражающих слов респонденты назвали такие англицизмы, как: окей, ресепшн, челлендж, триггер, пати, хайп, лайфхак, фейк, лонгрид, коуч, лайтовый, хендмейд, кринж, краш, чилить и другие.

Напомним, в середине декабря Госдума РФ в первом чтении одобрила проект закона о запрете чрезмерного использования в стране иностранных слов. По мнению парламентариев, предложенные изменения позволят повысить общий уровень грамотности населения и защитят русский язык от чрезмерных заимствований. В пояснительной записке к закону указано, что проект вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка.