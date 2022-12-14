Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете иностранных слов

Накануне Госдума РФ в первом чтении одобрила проект закона о запрете чрезмерного использования в стране иностранных слов. Согласно документу, опубликованному в электронной базе нижней палаты парламента, меры не касаются тех терминов, которые нельзя заменить русскими аналогами.

Предполагается, что такие ограничения увеличат сферы употребления русских слов и сохранят язык Пушкина, а исконная лексика заменит заимствованную, в том числе в официальных документах. Отмечается также, что реализация предложений законопроекта позволит повысить общий уровень грамотности населения.

Уточняется, что список словарей будет определять правительство исходя из предложений со стороны комиссии по русскому языку. В пояснительной записке указано, что проект вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка.

Напомним, ранее Госдума с целью защитить «будущее страны от тьмы» приняла пакет законов о запрете в России пропаганды ЛГБТ и педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации, мотивирующей подростков к смене пола. Штрафы составляют до 10 млн рублей.