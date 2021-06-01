МегаФон объявил о запуске самой широкой тестовой зоны 5G в России

Компания МегаФон объявила о запуске самой широкой на территории России тестовой зоны с доступом к услугам класса 5G без ограничений по количеству абонентов. Технологию динамического распределения спектра (DSS) начали испытывать в Санкт-Петербурге на площади 10 кв. км в районе Невского проспекта и Экспофорума.

Протестировать качество услуг пятого поколения могут все абоненты, обладающие устройствами с поддержкой соответствующей технологии, рассказали АН «Между строк» в компании. И отметили, что тестирование проводится в частотных диапазонах действующих сетей 4G (FDD) и новом миллиметровом диапазоне.

«Максимально возможная скорость мобильного интернета в сочетании различных полос частот составляет до 1 Гбит/с в существующих диапазонах и до 4.1 Гбит/с в новом миллиметровом диапазоне, абоненты могут оценить меньшее время отклика с преимуществом в полтора раза. Динамическое распределение спектра позволит с учётом постепенной замены мобильных устройств в дополнение к основным использовать частоты, задействованные для сетей предыдущих поколений», — рассказали в компании МегаФон.

Оборудование 5G, развёрнутое в пилотной зоне, базируется на решении SingleRAN Pro компании Huawei, которое поддерживает плавную эволюцию от 2G/3G/4G к 5G. Специалисты компании осуществляют поддержку МегаФона, в том числе в тестировании и настройке оборудования, чтобы обеспечить успех испытания 5G.