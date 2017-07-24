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24 Июл 2017 14:09 | Метки: Новости

«Мегафон» назвал невыполнимым требование ФАС об отмене роуминга

«Мегафон» назвал невыполнимым требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о выравнивании тарифов во внутрисетевом роуминге за две недели, передаёт ТАСС со ссылкой на директора «Мегафона» Анну Серебряникову. По её словам, в случае отмены роуминга внутри сети «Мегафон» потеряет несколько миллиардов рублей, «которые просто нечем возместить». Она отметила, что другие операторы находятся в такой же ситуации и думают так же.

«Мы недоумеваем, почему ФАС заняла такую жёсткую позицию и выдала операторам предупреждение в ультимативной форме. Считаем, что исполнение этого предупреждения невозможно в установленные сроки. В случае, если у ФАС возникнут вопросы в адрес нашей компании, мы готовы обсуждать их в судебном порядке», – сказала она.

Серебряникова подчеркнула, что «Мегафон» неоднократно разъяснял ФАС, почему снижение стоимости внутрисетевых звонков в поездках по стране в принципе невозможно. Она отметила, что страны ЕС, которые ведомство часто приводит в пример, готовились к отмене роуминга несколько лет, «и это был достаточно болезненный процесс».

«При том, что уровень цен на связь в Европе на порядок выше, чем в России», – заключила директор «Мегафона».

В «Вымпелкоме» ситуацию не прокомментировали, МТС и Tele2 также не ответили на запрос.

Напомним, ФАС 17 июля выдала предупреждение «большой четвёрке» операторов (МТС, «Билайну», «Мегафону» и Tele2) и потребовала изменить тарифы по внутрисетевому роумингу в течение двух недель. В предупреждении сказано, что операторы мобильной связи должны изменить тарифы на роуминг в России, исключив разницу в цене за пользование связью вне домашнего региона для тех, кто подключён к дорогим и дешёвым тарифам. Как пояснили в ФАС, речь идёт об отмене внутрисетевого роуминга.

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что собирается добиться отмены роуминга в России. В конце июня соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты «Справедливой России».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости

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