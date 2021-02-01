Медведев заявил о готовности России к отключению от глобального интернета

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия технологически готова к отключению от глобального интернета, однако этого бы «очень не хотелось» и это рассматривается как крайняя мера, пишет ТАСС.

«Технологически для этого всё готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но ещё раз подчёркиваю: это непросто и этого бы очень не хотелось», — сказал Медведев.

По его словам, у властей есть план действий для подобной ситуации.

«Интернет, как известно, появился в определённое время, и безусловно, ключевые права на управление [находятся] в Соединённых Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесёт голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном», — заявил Дмитрий Медведев.

С 1 ноября 2019 года в России вступил в силу закон о «суверенном рунете» — он обязывает операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам, которые позволят фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещённым сайтам. В случае угрозы устойчивости и функционированию российского сегмента интернета централизованное управление сетью перейдёт к Роскомнадзору.