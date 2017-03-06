Медведев утвердил национальную стратегию в интересах женщин

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин, сообщается на сайте правительства России.

Стратегию разделят на два этапа. С 2017 по 2018 год предполагается создать механизмы её реализации.

«На втором этапе (2019-2022 годы) предусматривается реализация мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах», – говорится в документе.

Для реализации стратегии в правительстве создадут координационный совет, который будет постоянно отслеживать ситуацию с равноправием мужчин и женщин, заниматься созданием и развитием инфраструктуры для того, чтобы женщины могли заниматься бизнесом.

«В результате реализации Стратегии к 2022 году должна быть сформирована система мер, обеспечивающих реализацию принципа равных прав и свобод мужчины и женщины и создания равных возможностей для их реализации женщинами во всех сферах жизни, а также преодоления стереотипных представлений о социальных ролях мужчины и женщины», – сказано в распоряжении.

Стратегию в правительство в феврале отправило Министерство труда. Глава Минтруда Максим Топилин обещал, что её примут до 8 марта.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС