Медведев сообщил о планах создания офшоров во Владивостоке и Калининграде

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Международном юридическом форуме, объявил, что правительство России в ближайшее время намерено создать территории с особым правовым режимом на острове Русском во Владивостоке и на острове Октябрьском в Калининградской области, пишет ТАСС.

По словам главы кабмина, лучшие практики передового правового регулирования, протестированные в этих экспериментальных зонах, будут распространяться на экономику в целом.

Пакет законопроектов о создании в России офшоров — специальных административных районов (САР) — в настоящее время проходит межведомственное согласование. Такие специальные административные районы, куда бизнесмены смогут перевести иностранные структуры, в том числе офшоры, сохранив их правовую форму, могут рассматриваться как одна из форм поддержки российских компаний, оказавшихся под санкциями, отмечали «Ведомости».

В Минфине также предлагали устроить в специальных административных районах — на островах Русском и Октябрьском — офшоры для организованных торгов криптовалютой.