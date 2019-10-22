Медведев: Россияне должны готовиться к переквалификации из-за роботизации труда

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на пленарной сессии форума «Открытые инновации», что россияне должны готовиться к «серьёзной переквалификации» в связи с роботизацией труда. Он отдельно отметил, что в настоящее время в мире работает уже порядка 2,5 млн роботов.

«Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами. Низкоквалифицированный труд в конечном счёте должен отходить к роботам», — цитирует ТАСС председателя правительства.

По словам Медведева, специалисты будущего должны обладать такими навыками, как креативное мышление и способность оперативно решать проблемы. Премьер-министр считает, что это потребует изменений в системе образования.

Медведев уверен, что развитие роботизации производственных процессов не выльется в кризис на рынке труда. В этой сфере «будет найден баланс», который сместится «в сторону более высокотехнологичной специальности, гибкой занятости, удалённой занятости» людей.