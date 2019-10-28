Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону «Золотой берег», сообщается на портале правовой информации.

Согласно тексту подписанного 22 октября распоряжения, игорную зону предлагается открыть на площади 147 тысяч квадратных метров. Глава администрации Ялты Алексей Челпанов ранее говорил, что под игорную зону выделили участок в посёлке Кацивели, входящем в состав Ялты. Участок находится за пределами населённого пункта.

В конце декабря 2018 года в Краснодарском крае ликвидировали игорную зону «Азов-Сити»: она была открыта в 2009 году и стала первой игорной зоной в России после того, как в стране ввели ограничения на игорный бизнес. Сейчас в России работает четыре игорные зоны: в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях.