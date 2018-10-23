Медведев распорядился ликвидировать игорную зону «Азов-Сити» в Краснодарском крае. Инвесторы вложили в неё 6 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился ликвидировать игорную зону «Азов-Сити» на территории Краснодарского края с 31 декабря 2018 года, пишет «Интерфакс». Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом игорная зона будет ликвидирована с 31 декабря 2018 года.

«Азов-Сити» находится в Краснодарском крае на побережье Азовского моря. По данным на август, там работали четыре казино, одно построила компания Royal Time, ещё три — ЗАО «Шамбала».

«Шамбала» в 2017 году увеличила чистую прибыль по РСБУ в 1,9 раза по сравнению с 2016 годом, до 130,9 млн рублей.

«Мы в полной степени запустили третью очередь нашего игорного комплекса. В рамках проекта был построен пятизвёздочный отель на 105 номеров, SPA-центр, а также зал казино. Практически мы построили новое казино, увеличилось число посетителей игорной зоны, и это, несомненно, положительным образом отразилось на выручке и чистой прибыли по итогам года», — сообщал ранее директор ЗАО «Шамбала» Максим Смоленцев.

По его словам, «за 9 лет работы "Азов-Сити" посетило свыше миллиона человек». Он отметил, что сейчас «Азов-Сити» — это огромный развлекательный центр на территории Краснодарского края общей площадью 58 тысяч квадратных метров. Суммарные инвестиции ЗАО «Шамбала» и Royal Time (инвестор игорной зоны) в строительство превысили 6 млрд рублей.