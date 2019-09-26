Медведев распорядился импортировать лекарства для детей, которые не производят в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Московский эндокринный завод в октябре ввезёт в Россию 11 тысяч упаковок лекарственных препаратов для детей, которые не производятся в России.
«Сегодня председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым подписано ещё одно распоряжение для обеспечения наших детей теми лекарственными препаратами, которые не производятся в Российской Федерации или производятся, но пока не в тех лекарственных формах, которые необходимы для детей, страдающих хроническими недугами», — цитирует ТАСС вице-премьера Татьяну Голикову.
По словам зампреда, в течение 2-3 дней все разрешительные документы будут получены и будут переданы тем государствам, с территории которых будут осуществлены поставки лекарств.
Также Голикова напомнила, что ранее было подписано распоряжение правительства о выделении из резервного фонда 26,2 млн рублей на закупку четырёх лекарственных препаратов, три из которых зарегистрированы в России, но не в тех лекарственных формах, которые необходимы. Она подчеркнула, что препараты будут распределяться нуждающимся семьям на основании региональных заявок. По её данным первоначальная заявка была сформирована на 510 детей.
«Хотела бы успокоить всех родителей, что если дети какие-то не попали в этот список, который был первоначально сформирован регионами, то они не окажутся без соответствующей поддержки, для них тоже будут выделяться лекарственные средства», —заверила она.