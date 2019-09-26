Медведев распорядился импортировать лекарства для детей, которые не производят в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Московский эндокринный завод в октябре ввезёт в Россию 11 тысяч упаковок лекарственных препаратов для детей, которые не производятся в России.

«Сегодня председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым подписано ещё одно распоряжение для обеспечения наших детей теми лекарственными препаратами, которые не производятся в Российской Федерации или производятся, но пока не в тех лекарственных формах, которые необходимы для детей, страдающих хроническими недугами», — цитирует ТАСС вице-премьера Татьяну Голикову.

По словам зампреда, в течение 2-3 дней все разрешительные документы будут получены и будут переданы тем государствам, с территории которых будут осуществлены поставки лекарств.

Также Голикова напомнила, что ранее было подписано распоряжение правительства о выделении из резервного фонда 26,2 млн рублей на закупку четырёх лекарственных препаратов, три из которых зарегистрированы в России, но не в тех лекарственных формах, которые необходимы. Она подчеркнула, что препараты будут распределяться нуждающимся семьям на основании региональных заявок. По её данным первоначальная заявка была сформирована на 510 детей.