Медведев призвал единороссов перечислить месячную зарплату врачам

Лидер «Единой России», заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил депутатам-единороссам в Госдуме, сенаторам, депутатам региональных Заксобраний выплатить членские взносы в размере месячной зарплаты на помощь врачам, которые борются с коронавирусом, и гражданам, испытывающим трудности, пишет «Интерфакс».

Заявление экс-премьера прозвучало на заседании президиума генсовета партии, на котором обсуждалась возможность помочь деньгами гражданам и врачам. Медведев пообещал, что эта помощь будет адресной.

«Это, безусловно, личное решение. Это не повод для какого-то пиара, это просто вопрос ответственности перед избирателями, которые оказали всем нам доверие на выборах», — заявил он.

Также Медведев высказал мнение, что единороссам «это по силам», и попросил членов центрального исполкома партии организовать работу по приёму членских взносов и добровольных пожертвований и проследить, чтобы деньги были направлены на заявленные цели.

В России за последние сутки выявлено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Всего в стране COVID-19 заболели 93 558 человек.

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