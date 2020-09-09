Медведев предложил ввести в России базовый доход

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с руководством партии призвал коллег по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в России гарантированного дохода граждан, пишет РИА Новости.

«В частности, предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — сказал Медведев.

По словам бывшего премьер-министра, речь идёт о минимальной сумме, которую должен получать любой человек, независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения.

Медведев отметил, что пандемия коронавируса показала важность поддержки людей для социальной стабильности, поэтому идея гарантированного дохода требует внимания, и указал, что эксперты ранее уже обсуждали такие проекты.

«Исхожу из того, что коллеги по партии "Единая Россия" вместе с коллегами из правительства, из профессиональных союзов эту идею обсудят», — подчеркнул он.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в письме помощнику президента России Максиму Орешкину предложил в качестве эксперимента ввести базовый доход для безработных в размере трёх прожиточных минимумов, то есть более 35 тысяч рублей в месяц.

Летом 2019 года Медведев предлагал ввести в России четырёхдневную рабочую неделю — он указывал, что лишний выходной позволит повысить эффективность и производительность труда.