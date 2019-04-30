Медведев поручил Куйвашеву разобраться с Молодёжным театром в Нижнем Тагиле

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву рассмотреть обращение жительницы Нижнего Тагила Ларисы Чехуты по поводу ситуации в муниципальном Молодёжном театре. Как сообщает Ura.news, вопросы сформировались в ходе масштабного общения председателя правительства с интернет-пользователями 29 марта 2019 года. 30 апреля они были опубликованы на официальном сайте правительства в сжатом виде.

«Минкультуры России и губернатору Свердловской области (Е. В. Куйвашеву) рассмотреть обращение гражданки Л. М. Чехуты. Разобраться с ситуацией, сложившейся в Нижнетагильском молодёжном театре, принять меры по её нормализации», — гласит поручение под номером шесть, срок которого истекает 10 июня.

В областном правительстве журналисту издания заявили, что об этих поручениях пока не слышали и официальных бумаг по этому поводу не получали. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила заверили, что кадровые проблемы театра решены.

«Это был очень затяжной конфликт внутри коллектива, прямо междоусобная война ещё времён Носова [мэра Нижнего Тагила до лета 2018 года]. Не так давно худрука [Владимира] Вейде, вокруг которого весь конфликт и горел (там часть сотрудников была за него, часть против), отправили с почестями на заслуженную пенсию. Вместо него будет дама — талантливый специалист из Серова. Думаем, что сейчас нормально всё у них будет, будут развиваться», — уточнили в мэрии.

Отметим, что Лариса Чехута является супругой Владимира Вейде и актрисой Молодёжного театра.

Напомним, больше трёх лет муниципальный Молодёжный театр сотрясали скандалы. Сначала худрук Владимир Вейде отказывался работать под руководством нового директора Юлии Журавлёвой. Затем его оппоненты — режиссёр Татьяна Захарова и поддерживающие её артисты — заявили, что из-за капризов худрука была уволена ведущая артистка Анна Каратаева. Мэрия — учредитель театра — все эти годы дистанцировалась от урегулирования конфликта. С 25 марта директором театра назначена Наталия Мозжакова.