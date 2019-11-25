Медведев отправил в отставку главу федерального мусорного оператора

Премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно снял с должности гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева, пишет «Интерфакс». Распоряжение о прекращении его полномочий опубликовано на сайте правительства.

По словам источника издания, близкого к РЭО, Буцаеву не объяснили причину отставки. Газета отмечает, что мусорная реформа столкнулась со множеством проблем, в том числе с массовыми неплатежами за вывоз мусора. По данным «Ведомостей», возглавить РЭО может экс-министр строительства Михаил Мень.

Буцаев возглавил организацию в феврале 2019 года, до этого он работал в правительстве Подмосковья, занимая пост министра инвестиций и инноваций, а затем вице-премьера. Ранее в Минприроды сменился куратор мусорной реформы: ведомство покинул замминистра Владимир Логинов, а его полномочия получил Константин Румянцев.

Напомним, «Российский экологический оператор» был создан в январе 2019 года по указу президента Владимира Путина для формирования комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, вовлечения их в оборот и полезного использования. Система предусматривает, что вывозом, обработкой, обезвреживанием и захоронением отходов будут заниматься региональные мусорные операторы. Оператор должен участвовать в разработке государственных программ, проектов и нормативов в этой области, заключать соответствующие соглашения с региональными властями и проводить экспертизу территориальных схем обращения с отходами. Кроме того, он занимается распределением денег на проекты по работе с мусором, может предоставлять финансовые гарантии инвестпроектам, выпускать облигации, покупать акции и владеть долями в мусорных проектах.

РЭО имеет право и на операции с участками земли для строительства мусороперерабатывающих и мусоросжигающих предприятий. Оборот РЭО может достигать 75 млрд рублей в год.

С 22 ноября в офисе РЭО в башне «Федерация» в Москве был отключён интернет из-за долгов и неуплаты, также там отключили лифты и огранили доступ сотрудников в помещения, отмечали источники газеты.