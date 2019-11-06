Медведев отправил в отставку куратора мусорной реформы в Минприроды

06.11.2019 13:38
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке замминистра природы и экологии Владимира Логинова, курирующего мусорную реформу, пишет РБК.
Документ опубликован на сайте правительства. В распоряжении отмечается, что замминистра отправлен в отставку по собственной просьбе.
В ноябре 2018 года Владимир Логинов распоряжением Дмитрия Медведева был назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии с закреплением обязанностей контроля и координации работы департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также вновь созданного департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.
Фото: Минприроды