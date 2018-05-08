Медведев оценил исполнение нового майского указа Путина в 8 трлн рублей

Исполняющий обязанности премьер-министра Дмитрий Медведев заявил, что для исполнения нового майского указа президента потребуется как минимум 8 трлн рублей до 2024 года, со ссылкой на четырёх участников встречи фракции КПРФ с главой кабмина пишет РБК.

Медведев подчеркнул, что «провёл десяток совещаний», чтобы обеспечить финансирование новых указов, и отметил, что «в рамках этих средств эти задачи будем и решать». По словам и.о. главы правительства, «минимальные средства мы нашли».

Речь идёт о сумме около 8 трлн рублей на все пункты из нового майского указа, уточнили депутаты от КПРФ Валерий Рашкин, Леонид Калашников и Михаил Щапов, принимавшие участие во встрече.

По словам Щапова, чтобы реально достичь заявленных показателей, потребуется значительно больше средств. Чтобы получить хотя бы эти 8 трлн рублей без повышения пенсионного возраста и налоговой нагрузки на малообеспеченных, фракция КПРФ предлагает ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, рассказал он.

«Идеи вроде повышения пенсионного возраста или ставки НДФЛ для всех на 2% для нас неприемлемы», — сказал он.

Ранее КПРФ отказалась поддержать переназначение Медведева на пост премьера, также об отказе в поддержке заявила фракция КПРФ.

Напомним, президент Владимир Путин после официального вступления в должность формализовал цели, поставленные в своем послании Федеральному собранию 1 марта, в новый майский указ на срок до 2024 года. В документе обозначено 12 приоритетных проектов, которые правительство должно разработать или скорректировать до 1 октября. Это демография, здравоохранение, образование, жилье, экология, безопасные и качественные дороги, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, а также экспорт.

Источники финансирования новых указов пока не ясны, президент говорил о необходимости наращивания инвестиций, росте несырьевого экспорта и увеличении производительности труда. Источники Bloomberg оценили расходы на реализацию указов в 10 трлн рублей. Собеседник РБК указывал, что обсуждалась сумма от 11 трлн до 17 трлн рублей с 2018 по 2024 год, экономисты Росбанка оценивали поручения президента более чем в 20 трлн рублей.

Заседание Госдумы, на котором депутаты примут решение по кандидатуре Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, состоится сегодня в 15:00. После утверждения премьер-министра Думой он должен в течение недели представить президенту предложения по структуре и составу нового правительства.