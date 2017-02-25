«Медуза»: Сын главы Росгвардии курирует строительство спортшколы «дочери Путина» Катерины Тихоновой

Роман Золотов, сын бывшего охранника президента, главы Росгвардии Виктора Золотова, стал куратором строительства нового комплекса спортшколы «Хамовники», где занималась Катерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью Владимира Путина, сообщает «Медуза».

В феврале столичные власти объявили конкурс на строительство спортивного комплекса спортшколы «Хамовники» на Трёхгорном Валу. В здании площадью более пяти тысяч квадратных метров разместятся залы для спортивной гимнастики, акробатики, хореографии и батута, гостиничные номера для спортсменов из других городов и автостоянка.

Сейчас в здании находится две музыкальные школы и училище духового искусства. Сотрудники образовательных учреждений, как и столичный департамент культуры, сказали изданию, что ничего не слышали о возможном переезде. При этом источник издания в мэрии рассказал, что строительство комплекса было согласовано ещё в апреле 2016 года.

Согласно данным госзакупки, проект обойдётся городскому бюджету в 528,3 миллиона рублей. Снос старого здания планируют начать в октябре 2017 года, а к декабрю 2018 года достроить новое.

«Медуза» сообщает, что курировать это проект будет Золотов, которого в феврале назначили замглавы департамента спорта и туризма Москвы. Золотов работает в мэрии Москвы с августа 2016 года, однако распоряжение о его назначении официально не публиковалось, рассказал источник издания в мэрии Москвы. На реализацию подответственной ему программы «Спорт Москвы» в 2017-2018 годах планируется выделить около 70 миллиардов рублей. Из них два миллиарда пойдут на строительство центра «Жаворонки».

В октябре стало известно о строительстве Центра акробатического рок-н-ролла комплекса «Жаворонки» на базе спортшколы «Хамовники». Стоимость строительства составляет 1,9 миллиарда рублей. Кроме спортивных залов, бассейна и оздоровительного центра, там планируется устроить вертолётную площадку и площадку с электроподогревом.

Воспитанники спортшколы «Хамовники» неоднократно становились призёрами международных соревнований. В их число входит и Катерина Тихонова, которую агентства Reuters, Bloomberg и журналист Олег Кашин в 2015 году назвали дочерью президента России Владимира Путина. Сам Путин эту информацию не подтвердил и не опроверг, сославшись на тайну частной жизни.

Катерина Тихонова возглавляет фонд «Иннопрактика», который, в частности, занимается созданием научно-технологической долины МГУ. Стоимость проекта превышает 100 миллиардов рублей. Тихонова также является одним из вице-президентов Всемирной конфедерации рок-н-ролла.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Медуза»