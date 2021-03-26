«Медуза» раскрыла стратегию «Единой России» на ближайшие выборы в Госдуму

Перед выборами в Госдуму в 2021 году московское отделение «Единой России» собирается создать аналоги проекта «Умное голосование» Алексея Навального и провоцировать раскол в оппозиционных партиях, со ссылкой на предвыборную стратегию отделения пишет «Медуза».

В стратегии перечисляются следующие методы борьбы с угрозами: создание зеркального сайта «Умного голосования», выдвижение кандидатов-спойлеров, превращение мероприятий оппозиции в «цирк», «радикализация и маргинализация их требований», а также «постановка блока в федеральных СМИ», «внесение межпартийных конфликтов, информационные вбросы, направленные на стимуляцию конфликта между партиями и раскола внутри них».

Согласно стратегии, единороссы считают «Умное голосование» и расследования ФБК* о членах своей партии одними из главных «информационных рисков». «Умное голосование» — проект команды Алексея Навального, направленный против «политической монополии партии "Единая Россия"» посредством поддержки наиболее сильных оппозиционных кандидатов.

Ещё одной угрозой «Единой России» рассматриваются оппозиционные депутаты, победившие на выборах в Мосгордуму в 2019 году. В стратегии отмечается, что заседания Мосгордумы «используются оппозиционными депутатами как публичная площадка для обсуждения локальных проблем».

В разделе «Контрработа» стратегии предлагается «предотвратить объединение вокруг "Умного голосования" системной и несистемной оппозиции», провести кампании по дискредитации «Умного голосования», «перехватить локальные проблемные темы у оппозиции» и «противостоять попыткам оспорить легитимность результатов выборов». Как отмечает «Медуза», единороссы планируют контркампании «по основным спикерам оппозиции» — в частности, отрабатываются все информационные поводы, которые можно использовать против оппозиции.

«Единая Россия» планирует использовать также проект «Умный голос», чтобы ввести в заблуждение избирателей, которые «поверхностно потребляют политическую информацию» и могут перепутать ресурс с «Умным голосованием», говорится в документе. Для этого предлагается создать сайты и боты в Telegram и Whatsapp. Кроме того, «Единая Россия» намерена проводить опросы, после прохождения которых участникам предложат голосовать за кандидата от ЕР, наиболее близкого их запросам.

Выборы в Госдуму нового созыва пройдут в сентябре 2021 года.

* По решению Минюста России включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.