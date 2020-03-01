Медсестру из Нижнего Тагила оштрафовали на 15 тысяч рублей за покупку наркотиков

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал на 15 тысяч рублей 21-летнюю медсестру одной из городских больниц за покупку наркотиков в интернет-магазине.

Как пишет «Тагильский рабочий», жительницу Лебяжки признали виновной в покупке одного грамма мефедрона, стоимостью 2 400 рублей. Закладка с наркотиком находилась в электрощите одного из подъездов дома № 45 на Черноисточинском шоссе.

Как рассказала старший помощник прокурора Тагилстроевского района Нижнего Тагила Ирина Аккерман, сотрудники полиции задержали девушку с наркотиками на выходе из подъезда. Оперативники вели за ней наблюдение в рамках спецоперации.

В отношении медсестры было возбуждено уголовное дело. На суде тагильчанка полностью признала свою вину и раскаялась. Вынесение приговора прошло в особом порядке.