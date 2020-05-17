Медики Нижнего Тагила могут сообщить об отсутствии «коронавирусных» выплат на сайте госуслуг

Медики Нижнего Тагила могут пожаловаться на отсутствие стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусом на сайте госуслуг — там появилась специальная форма для таких обращений.

Раздел был создан по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина от 15 мая 2020 года. Форма доступна по адресу: gosuslugi.ru/397566/1.

«Настоящее обращение не является обращением за получением государственной или муниципальной услуги и не является обращением в рамках Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”. Настоящее обращение осуществляется в целях сбора информации для последующей передачи в исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся соответствующие медицинские организации», — уточняется на сайте госуслуг.

Напомним, средства на выплаты медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам с COVID-19, были выделены бюджетам субъектов РФ в соответствии с постановлением правительства России от 12 апреля 2020 года.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».