Медикам из клиники УВЗ доплатят за работу с «ковидными» больными

Медицинский центр «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле вошел в список организаций здравоохранения, сотрудникам которых положены стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом и из групп риска. Соответствующее соглашение подписали свердловский Минздрав и УВЗ, сообщила пресс-служба предприятия АН «Все новости».

Сейчас в клинике работают 250 медицинских сотрудников, из которых 31 – врачи, и более 200 – средний и младший медицинский персонал. За период пандемии центр не прекращал своей деятельности и проводил различные виды диагностики заболеваний.

Напомним, стимулирующие выплаты для врачей и медперсонала, работающего с пациентами, больными коронавирусом, утвердил в апреле президент России Владимир Путин: врачи стационаров должны получать выплату в размере 80 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал – 50 тысяч рублей, младший – по 25 тысяч рублей. Врачи скорой помощи должны получать выплату в размере 50 тысяч рублей в месяц, водители скорой, средний и младший медперсонал – по 25 тысяч рублей. Выплаты были рассчитаны на три месяца, до августа, позже премьер-министр Михаил Мишустин продлил действие этой меры, а на продолжение выплат в сентябре были выделены дополнительные 22 млрд рублей.