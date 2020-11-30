«Медиазона» сообщила о почти 75 тысячах погибших от коронавируса в ковидных больницах с начала апреля

С апреля по ноябрь 2020 года в России на койках для коронавирусных больных скончались 74 866 пациентов, со ссылкой на данные оперативной базы Минздрава о развитии эпидемии COVID-19 пишет «Медиазона».

Согласно расследованию издания, сведения из базы Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Министерства здравоохранения в два раза выше официальных данных, которые сообщаются населению. Система ИЦК заработала ещё в марте, однако Минздрав никогда не публиковал внутренние цифры, хотя власти использовали их для оценки ситуации в каждом регионе, а президент России Владимир Путин поручал полпредам следить за этой базой и отчитываться ему еженедельно. В базе ИЦК содержатся ежедневные данные по каждому из 85 российских регионов о госпитализациях, тяжёлых больных, доступности свободных коек в больницах и смертях; при этом там не отражаются смерти от коронавируса в неспециализированных больницах.

Проанализирован данные, журналисты пришли к выводу, что «половина регионов занижают данные о смертях в разы или даже в десятки раз». В частности, по информации «Медиазоны», сильно занижают статистику по смертям 19 субъектов: Алтайский край, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Липецкая, Новосибирская, Смоленская и Ульяновская области, а также ХМАО, Чувашия, ЯНАО, Кабардино-Балкария, Приморский край, Дагестан, Коми, Крым, Хакасия и Санкт-Петербург. Также есть 29 регионов, оперативные штабы которых публикуют цифры, никак не связанные с данными из ИЦК, журналисты не нашли закономерностей между этими величинами. Но на поверку выяснилось, что, например, власти Чечни занижали публикуемые данные об умерших в десятки раз, а с июля чеченские чиновники практически перестали вносить в ИЦК данные о смертях на коронавирусных койках.

Публичную статистику по жертвам ведёт Роспотребнадзор — и, судя по данным «Медиазоны», занижает её вдвое. Согласно данным ведомства, с апреля 2020 года в России в ковидных больницах скончались 36 516 человек. Росстат с апреля по сентябрь оценивал количество жертв в 55,6 тысячи человек.

По оценкам Счётной палаты, естественная убыль населения в России в январе — июле 2020 года выросла более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 316,3 тысячи человек.