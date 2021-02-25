МЧС продлило предупреждение о морозах в Свердловской области

Морозы в Свердловской области сохранятся до конца недели. Среднесуточная температура воздуха местами может опускаться до –36 градусов Цельсия. Свердловчан просят теплее одеваться и не выезжать без необходимости на дальние расстояния.

С прошлой недели в Свердловской области держались сильные морозы. Самая низкая температура была в ночь на 23 февраля в Североуральске: –44 градуса. 26 и 27 февраля в Нижнем Тагиле столбики термометров ночью будут опускаться до –27 градусов, днём будут показывать –14...–16 градусов. Серьёзного потепления, по прогнозам синоптиков, не стоит ждать до 5 марта.

Также в Нижнем Тагиле до вечера 27 февраля объявлено предупреждение о смоге. С 20:00 25 февраля до 20:00 27 февраля на территории города прогнозируются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности.